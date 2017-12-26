الأمم المتحدة : - انخفاض عدد اللاجئين السوريين في لبنان

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قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، إن عدد اللاجئين السوريين في لبنان تراجع لأقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014.



وأضافت أبوخالد في حديث صحفي أن الأسباب وراء التراجع في أعداد اللاجئين السوريين، هي عودتهم إلى ديارهم في سوريا في ظل الهدوء الذي تشهده مناطق عدة مؤخرا في سوريا، وهجرتهم إلى بلدان أخرى والوفيات.



وفي هذا السياق، وثق تقرير صادر في نهاية تشرين الثاني 2017 عن الأمم المتحدة وجود 997,905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع مليون و11 ألف و366 في ديسمبر 2016.



وتجري الأمم المتحدة مراجعات لأعداد اللاجئين السوريين في لبنان أربع مرات سنويا لتقييم الدعم الذي يحتاجون.



وغادر بين عامي 2011 و 2017، نحو 49 ألف لاجئ سوري لبنان في إطار برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين في دول أخرى، منها الولايات المتحدة والسويد وفرنسا، فيما غادر آخرون بمبادرات شخصية، ومنهم من اختار الهجرة إلى أوروبا بطرق غير شرعية محفوفة بالمخاطر سواء بالبر أو بقوارب المهربين عبر البحر الأبيض المتوسط.