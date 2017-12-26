الوزير باسيل للميادين : - تصرفنا تجاه الحريري في أزمته مع السعودية طبيعي وجاء من منطلق سيادي

A + A -

قال وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل في حديث لقناة الميادين:



- هناك ضغوطات دائمة على لبنان بشأن حزب الله

- الحريري اكتشف بعد أزمته مع السعودية أ الحاضنة الخارجية لا تؤمن ديمومة داخلية

- نحن بحاجة لاستعادة الدولة عبر استعادة قرارها

- في العام الماضي لبنان أُنقذ عبر وعي شعبه

- المطلوب العام القادم أن يشمل الوعي السياسيين للمحافظة على قرارنا المستقل



- عندما أخذنا حقنا في الحكم والإدارة الجميع استفاد من جهودنا

- من يعتقد أن التيار يريد حصة مالية أو مغانم ما زال يجهلنا كثيراً

- وجودنا في وزارة الطاقة ضمن غياب أي أثر للفساد في موضوع النفط

- أطمئن اللبنانيين أنه ما دام التيار في هذه الوزارة فلن يدخلها فساد

- أنا أعلم ما حصل مع الحريري خلال وجوده في السعودية

- من الأجدر وجود وحدة مسيحية دون إلغاء أحد

- المهم ألا نخسر في الإنتخابات ما حققناه مع المقيمين والمغتربين

- نحن منفتحون على الجميع في قضية بناء الدولة وضد العزل

- بعد الإنتخابات النيابية سيزداد الجهد في إطار بناء الدولة

- نحن مع كل لبناني مظلوم لأننا عائلة واحدة في جسم واحد

- الشراكة مع الحريري أصبحت أقوى بعد أزمته الأخيرة مع السعودية

- الرفض الذي قوبل به تقاربنا مع حزب الله زال يوم انتخاب الرئيس عون

- إختزال طائفة بسبب خطأ زعيم فيها هو الخطأ بعينه

- أي عمل عدا عن التفاهم واحترام الآخر هو مرفوض وعمل منقوص لا يخدم

- الصدى الايجابي لكلمتي في جامعة الدول العربية سببه العطش العربي الى الحقيقة

- ربط العروبة بدين معين سوء فهم لها

- إن لم تضم العروبة مسيحيين ومسلمين وربما يهودا وملحدين فهي لا تشبهنا

- تصرفنا تجاه الحريري في أزمته مع السعودية طبيعي وجاء من منطلق سيادي