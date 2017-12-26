الوزير باسيل للميادين : - تصرفنا تجاه الحريري في أزمته مع السعودية طبيعي وجاء من منطلق سيادي

قال وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل في حديث لقناة الميادين:
- هناك ضغوطات دائمة على لبنان بشأن حزب الله
- الحريري اكتشف بعد أزمته مع السعودية أ الحاضنة الخارجية لا تؤمن ديمومة داخلية
- نحن بحاجة لاستعادة الدولة عبر استعادة قرارها
- في العام الماضي لبنان أُنقذ عبر وعي شعبه
- المطلوب العام القادم أن يشمل الوعي السياسيين للمحافظة على قرارنا المستقل
- عندما أخذنا حقنا في الحكم والإدارة الجميع استفاد من جهودنا
- من يعتقد أن التيار يريد حصة مالية أو مغانم ما زال يجهلنا كثيراً
- وجودنا في وزارة الطاقة ضمن غياب أي أثر للفساد في موضوع النفط
- أطمئن اللبنانيين أنه ما دام التيار في هذه الوزارة فلن يدخلها فساد
- أنا أعلم ما حصل مع الحريري خلال وجوده في السعودية
- من الأجدر وجود وحدة مسيحية دون إلغاء أحد
- المهم ألا نخسر في الإنتخابات ما حققناه مع المقيمين والمغتربين
- نحن منفتحون على الجميع في قضية بناء الدولة وضد العزل
- بعد الإنتخابات النيابية سيزداد الجهد في إطار بناء الدولة
- نحن مع كل لبناني مظلوم لأننا عائلة واحدة في جسم واحد
- الشراكة مع الحريري أصبحت أقوى بعد أزمته الأخيرة مع السعودية
- الرفض الذي قوبل به تقاربنا مع حزب الله زال يوم انتخاب الرئيس عون
- إختزال طائفة بسبب خطأ زعيم فيها هو الخطأ بعينه
- أي عمل عدا عن التفاهم واحترام الآخر هو مرفوض وعمل منقوص لا يخدم
- الصدى الايجابي لكلمتي في جامعة الدول العربية سببه العطش العربي الى الحقيقة
- ربط العروبة بدين معين سوء فهم لها
- إن لم تضم العروبة مسيحيين ومسلمين وربما يهودا وملحدين فهي لا تشبهنا
- تصرفنا تجاه الحريري في أزمته مع السعودية طبيعي وجاء من منطلق سيادي