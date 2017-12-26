لبناني ابتز فتاة بهدف استغلالها جنسياً.. وهذا ما عثر عليه بعد تفتيش هاتفه!

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أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أنه " بتاريخ اليوم 26/12/2017، وعلى اثر توافر معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن اقدام مواطن على ابتزاز احدى القاصرات اللبنانيات، مهددا اياها بنشر صورها بهدف استغلالها جنسيا.





وعلى الفور ونتيجة للمتابعة الدقيقة، تمكنت الشعبة المذكورة من توقيف المشتبه به في مدينة النبطية، ويدعى: ه. س. (مواليد عام 1999، لبناني).





وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وبتفتيش هاتفه عثر على صور عائدة لفتيات شبه عاريات، كان قد تعرف عليهن بنفس الطريقة.





وتم تسليمه الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء لإشارة القضاء المختص."





وفي هذا الاطار، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من خطورة تكاثر هذه الظاهرة، وطلبت من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية، ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وكذلك عدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات من خلال الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 293293/01، لإجراء المقتضى القانوني.