طرابلسي: نناشد الرئيس عون والحكومة إطلاق المشاريع التي تحرك الاقتصاد

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وجه القسيس الدكتور ادكار طرابلسي تهانيه للبنانيين بالأعياد المجيدة مذكرًا بأن ابن الله تجسد "من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا".

وقال طرابلسي: إذ نحتفل بولادة المخلّص، نرفع الصلاة والشكر لله لعدد من النِعَم التي أفاض بها على لبنان في العام الفائت إذ حرّر جروده وحماه من أزمات خطيرة وأكرمه بدخوله نادي الدول النفطية.

وناشد الدكتور طرابلسي فخامة رئيس البلاد والحكومة إطلاق المشاريع الكبرى التي تحرّك عجلة الاقتصاد وناشدهم مع وزير العمل تفعيل عمل المؤسّسة الوطنية للاستخدام لتوفير فرص العمل للشباب للحدّ من هجرتهم.