بالفيديو - في الدكوانة ثاني أطول برج في لبنان، وهو يضمّ الوحدات السكنية والمكاتب والمحال التجارية

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قبل شراء بيت أحلامكن لازم تتأكدو من توافر 44 ميزة لتكونو عن جدّ حققتو صَفَقة العمر, ليه 44 ؟ لأنو تاوور 44 بمنطقة الدكوانة بيتواجد فيه 44 ميزة وأكتر، الموقع الإستراتيجي بمنطقة حيوية، التصميم الهندسي المميز.



مشروع بيجمع رفاهية السكن راحة العمل من دون ما ننسى وقت الإستجمام. شقق، مكاتب، محلات ومطاعم بيتوزعو بتناغم بين حدايق خضرا وما مننسى الGym, swimming pool, nursery and kids play area الطابقين ال13 وال33 للصيانة لما يتخرّب أي شي عندكن بالبيت، وأكتر وأكتر بأسعار جدّاً مناسبة.



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