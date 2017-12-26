هذا ما كشفه نائب في كتلة "المستقبل" عما حصل مع الحريري بالرياض!

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كشفت مصادر من داخل "تيار المستقبل" عن وجود قرار حاسم بشأن عدم التحدث عما حدث مع رئيس الحكومة سعد الحريري في العاصمة السعودية، الرياض.

وأكد النائب عن كتلة "المستقبل" النيابية محمد قباني، لـ"سبوتنيك" وجود قرار حاسم من قبل قيادة التيار الأزرق بعدم التحدث أو الإدلاء بأي تصريح حول أزمة استقالة الحريري من العاصمة السعودية الرياض، وما تبعها بعد ذلك من أحداث وتطورات.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت تقريرا عن احتجاز الحريري في السعودية وتعرضه لضغوط من أجل تقديم استقالته، مؤكدة أنه تم إعطاؤه خطاباً مكتوباً لإعلان استقالته على التلفزيون السعودي.

(سبوتنيك)