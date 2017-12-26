هدية "قذرة" لوزير الخزانة الأميركي

A + A -

أكد رجل من ولاية لوس أنجلوس، أنه قام بإرسال روث أحصنة داخل علبة هدايا لوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في منزله، واعتبر فعله احتجاجا على قانون تعديل الضرائب الاتحادية، الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.

وذكر روبرت سترونغ (45 عاما)، وهو طبيب نفسي في إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس عبر الهاتف، أنه ترك اللفافة المليئة بالروث المهداة لمنوتشين وترامب، عند الممر المؤدي لمنزل الوزير في ضاحية بيل أير الراقية.

وأورد تلفزيون "كيه.إن.بي.سي" التابع لشبكة "إن.بي.سي" أن منوتشين لم يكن في منزله في ذلك الوقت، وأن أحد جيرانه عثر على اللفافة.

وأوضح سترونج لرويترز: "ينبغي أن يكون الاحتجاج مضحكا (..) الناس يستاءون عندما يشاهدون أشخاصا غاضبين في الشوارع".

وقال إن القانون الضريبي الجديد سيضر بالفقراء.

في غضون ذلك، لم يؤكد جهاز الخدمة السرية الأميركي أو إدارة الشرطة في لوس أنجلوس، ضلوع سترونغ، بعد إجراء التحقيق.

وأجرت الخدمة السرية مقابلة مع شخص أقر بأنه سلم اللفافة، لكن لم توجه له اتهامات حتى الآن.