"مجتهد" يكشف ما لم تنشره "نيويورك تايمز" عن "احتجاز" واستقالة الحريري!

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تعليقاً على التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية والذي كشفت فيه تفاصيل جديدة عن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والتي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض والأحداث التي رافقتها، كشف المغرّد السعودي الشهير "مجتهد" في تغريدة على "تويتر" أنّه "من التفاصيل التي لم تنشرها "نيويورك تايمز" هي أنّ السبب الرئيسي لـ"احتجاز" الحريري ليس لبنان بل:

1- السيطرة على أمواله.

2- أخذ ما لديه من معلومات عن الأمراء المعتقلين".

وأضاف "مجتهد" أنّ "الصحافي لمس لدى الحريري حزناً عميقاً لسبب مرتبط برقم (2) لم تنشره الصحيفة"، مشيراً إلى أنّه ربّما قد ينشره (أي مجتهد) لاحقاً.