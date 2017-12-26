ريفي: الحريري "سينتحر"..!

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حذر الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، من أن "أي تعاون انتخابي بين رئيس الحكومة سعد الحريري، وبين من كانوا خصومه بالماضي القريب، بمعسكر "8 آذار"، بما في ذلك التيار الوطني الحر، وربما حزب الله، قد يؤدي لاستنزاف شعبيته، وشعبية تيار المستقبل، الذي يتزعمه"، معتبرا أن "تحالف الحريري - حزب الله سيكون بمثابة الانتحار السياسي لرئيس الحكومة".

وقال ريفي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، "الجميع يرصد تنسيقا مباشرا بين الحريري وتياره وبين الوطني الحر، ونعتقد أن هذا سيثمر تحالفا انتخابيا وسياسيا بينهما للانتخابات البرلمانية القادمة".