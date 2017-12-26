بعد المنخفض الجوي.. إليكم طقس اليومين المقبلين

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لا منخفض جوي آخر سيطل علينا، بحسب تقديرات نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني:

الحالة العامة: طقس مستقرّ يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة.

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خاصّةً في جنوب البلاد ممّا يؤدّي لظهور طبقات خفيفة من الغبار.

الخميس: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة وظهور طبقات خفيفة من الغبار.