بعد ست سنوات.. غوطة دمشق الغربية محررة بالكامل

A + A -

قالت مصادر عسكرية لوكالة "اوقات الشام" الاخبارية انه قد تم ابرام اتفاق مبدئي في مناطق مزرعة بيت جن ومغر المير وتل مروان بريف دمشق الجنوبي الغربي يفضى إلى إخلاء المسلحين باتجاه الشمال السوري ودخول الجيش السوري وعناصر الشرطة اليها.



يأتي ذلك بعد عملية عسكرية حاصرت المسلحين داخل مساحة ضيقة. و يذكر أن هذه المناطق هي آخر معاقل مسلحي النصرة في غوطة دمشق الغربية وبذلك تعلن كامل الغوطة الغربية تحت سيطرة الجيش السوري لأول مرة منذ ست سنوات.

من جهة اخرى يتابع الجيش السوري عملياته في ريف دمشق الجنوبي الغربي ويسيطر على 3 نقاط جديدة باتجاه “مقام الشيخ عبد الله” من الجهة الجنوبية شرق مزرعة بيت جن بعد مواجهات مع “جبهة النصرة” والفصائل المرتبطة بها.

هذا وباتت القوات على بعد 500 متر من مقام الشيخ عبد الله.