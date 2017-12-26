امن الدولة تعتقل المفتي الروحي لداعش في الهرمل

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اعتقلت المديرية العامة لامن الدولة المفتي الروحي والديني لتنظيم داعش تنظيم الخلافة الاسلامية وفق ما يدّعي وهو اكثر تنظيم وحشية وظلاما وخرابا ضد المسلمين والمسيحيين والمجتمعات في كافة العالم.



وقد حضر المفتي الشرعي لتنظيم داعش من محافظة الرقة وسار عبر جبال ووديان وقام بدفع اموال حتى تم ايصاله الى منطقة الهرمل، وكان يريد الانتقال من مدينة الهرمل الى جبال منطقة الضنية في شمال لبنان.



لكنه اقام في مدينة الهرمل في منزل لاحد العناصر القريبة من تنظيم داعش حيث كان يؤمّن اسلحة مقابل اموال من تنظيم داعش.



واثر مراقبته من جهاز امن الدولة، وعبر مخبرين في مدينة القاع وفي مدينة الهرمل تم اكتشاف رابط لشخصية احمد كحيل، وانه عضو مهم في قيادة تنظيم داعش الارهابي.



وقام جهاز امن الدولة برصد المنزل الذي يسكن فيه في الهرمل والذي لم يكن يخرج منه ابدا، كما قام بتغيير رقمه وتغيير ملامحه ولبس اللباس العشائري في منطقة الهرمل. لكن احد اهالي الهرمل ممن اكتشفوا السر تأكد من وجود المفتي الشرعي الديني في تنظيم داعش الارهابي وابلغ القوة التابعة الى جهاز امن الدولة والتي كانت تطوق المنطقة ولكن بلباس مدني.



واثر ذلك قامت قوة امن الدولة باقتحام المنزل واعتقاله وتم نقله في سرعة الى سراي بعلبك، وهناك جرى التحقيق معه وتمت مواجهته بأدلة واضحة، فاعترف بأنه المفتي الروحي الديني لتنظيم داعش الارهابي، وانه كان يفتي بقتل المدنيين وبذبح العائلات والاسرى لدى تنظيم داعش وانه هو الذي كان يحكم شرعا في تنظيم داعش الارهابي.



فتم نقله فورا الى بيروت تحت حماية قوية والمديرية العامة لجهاز امن الدولة اعلنت الخبر بعد التأكد من شخصية احمد كحيل المفتي الشرعي لتنظيم داعش وهو احد اهم 3 من قيادة تنظيم داعش الارهابي بعد ابو بكر البغدادي ومعاونه.



وسيتم احالة الموقوف احمد كحيل المفتي الشرعي لتنظيم داعش الارهابي الى المحكمة العسكرية لمحاكمته امامها.