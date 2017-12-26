إحالة ناشطة لبنانية الى المحكمة العسكرية بتهمة التعامل مع "إسرائيل"

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بيروت ـ يوسف دياب-

أحال قاضي التحقيق العسكري ناشطة لبنانية في مجال الدفاع عن الحقوق الفلسطينية الى المحكمة العسكرية بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي. ونسب قرار اتهامي الى جنى ابو دياب التي ترأس جمعية «معا» للدفاع عن القضية الفلسطينية بالتواصل مع عميل للجيش الاسرائيلي في الارض المحتلة يدعى سليم الصفدي وتزويده بمعلومات.

وقال الوزير السابق وئام وهاب، الذي تنتمي جنى الى خطه السياسي كما يبدو، ان هذه الاخيرة ابلغت احد ضباط المخابرات في الجيش اللبناني بتواصلها مع الصفدي، كما ابلغت مسؤول امن سفارة فلسطين العميد اسماعيل شروق وانهما نصحاها بالمتابعة مع الصفدي، لكن مصدرا قضائيا اكد لـ «الأنباء» ان ملف هذه القضية متكامل تماما.