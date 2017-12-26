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حزب "روسيا العادلة" يتخلى عن تقديم مرشحه للرئاسة ويقرر دعم بوتين

26
DECEMBER
2017
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انضم حزب "روسيا العادلة"، إلى حزب "روسيا الموحدة" في دعم ترشيح الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، لمنصب الرئاسة، بعد تخليه عن تقديم مرشح باسم الحزب لهذا المنصب.

وأكد سيرغي ميرونوف، زعيم هذا الحزب الذي يملك كتلة برلمانية في مجلس النواب(الدوما)، أن الحزب أيد بأغلبية الأصوات ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية في عام 2018.

وقال ميرونوف خلال مؤتمر الحزب اليوم "نصوت على مقترحي: عدم اقتراح مرشحنا للرئاسة وتأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأرى أن الكثير من الأصوات تؤيد ذلك".

ويذكر أن ميرونوف الذي شغل منصب رئيس مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) قبل أن يؤسس هذا الحزب عام 2006، رشح نفسه مرتين لمنصب الرئاسة، الأولى في العام 2004 والمرة الأخيرة عام 2012، وكان حينها مرشحا عن حزب "روسيا العادلة" للانتخابات الرئاسية.

وتابع "تم اتخاذ القرار، حزب "روسيا العادلة" لن يقدم مرشحا عنه للرئاسة، نحن نؤيد فلاديمير بوتين".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 مارس /آذار المقبل، بعدما انطلقت الحملة الانتخابية بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية الروسية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني المقبل. على أن تقرر بعدها وفي غضون 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.

روسيا اليوم
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