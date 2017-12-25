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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

ميلاد مجيد، وعطلة العيد مناسبة للمعايدات بين المسؤولين، وما تبقى من أيام قبل رأس السنة، عنوانه نجاح الجيش والقوى الأمنية في الإجراءات الآيلة إلى تحصين الإستقرار.

أما في السياسة، فالحركة خفيفة وكذلك المواقف، والعين على السنة الطالعة وورشة الموازنة العامة، ومروحة الاتصالات لبلورة التحالفات وانطلاق الماكينات الإنتخابية.

وفي أجواء العيد، موقف لقداسة البابا يؤكد على حل الدولتين لفلسطين.

وفي السعودية، خطف وقتل قاض من العوامية، واتهام وزارة الخارجية لمجموعة إرهابية لها علاقة بإيران، كما قالت.

وفي مجال ثان، أوضحت السلطات الإماراتية أن سبب منع التونسيات من السفر على متن طائرات بلدها، يعود إلى معلومات أمنية عن احتمال حصول عمليات إرهابية بواسطة تونسيات.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

ميلاد مجيد... عيد الميلاد اكتملت لوحته من مهد السيد المسيح، إلى لبنان وسوريا والعالم. أراده المؤمنون ان يكون رسالة السلام في مواجهة التطرف والغطرسة الأميركية- الأسرائيلية، لتغيير تاريخ المنطقة وسلب المسيحيين والمسلمين حقهم في مدينة السلام، مدينة القدس.

أما محاولات التهريج الفاشلة من بطولة بنيامين نتنياهو، عبر عرض أن يقوم بدور المرشد السياحي للزائرين المسيحيين في القدس، فلن تنطلي على أحد، فقلوب المسيحيين كما المسلمين تسير باتجاه واحد وبوصلتها القدس الشريف.

الـ 128 "لا" المدوية التي تلقتها واشنطن، ومن خلفها الكيان الصهيوني، في الأمم المتحدة، جعلت نتنياهو يفتش "بالسراج والفتيل" على خارطة العالم عن دولة أو ما يشبهها لتنقل سفارتها إلى القدس على خطى ترامب، فاحزروا من وجد؟، غواتيمالا، وهو الأمر الذي وصفته خارجية فلسطين بالقرار المخزي.

بالموازاة، بدأت تداعيات ما خفي من قرار ترامب تتظهر، باعلان تل أبيب عن خطط لانشاء مليون وحدة استيطانية في القدس والضفة. في وقت تواصل القوات الاسرائيلية قمعها العنيف للاحتجاجات الفلسطينية المستمرة.

في لبنان، عجقة أعياد وقداديس عمت المناطق اللبنانية. وفيما كان من الفترض ان تكون الملفات، ولا سيما الخلافية منها، مؤجلة إلى ما بعد رأس السنة، لم يخل قداس العيد في بكركي من السياسة، حيث طالب رئيس الجمهورية ميشال عون المعترضين على منح سنة أقدمية لضباط الدورة المسماة على اسمه، باللجوء إلى القضاء.

على أي حال، مصادر عين التينة اكتفت بالقول للـ nbn: الدنيا عيد.

في عظة الميلاد، موقف لافت للبطريرك الماروني بشارة الراعي أمام عون، حيث شدد على ان لبنان لا يتحمل التفرد بالسلطة ولا اقصاء أي فريق.

ماذا بعد؟، وهل يطاع القضاء من حيث يعصى القانون؟.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

في الميلاد المجيد، المجد لفلسطين، والسلام لقدسها، والدوام لانتفاضتها الضاربة في أرض القداسة كعصا المسيح.

في مهد السيد المسيح أجراس الحرية تقرع باسم القدس، وعلى اسمها امتدت يد عهد التميمي المشحوذة من عمق الانتفاضة لتصفع الجندي الصهيوني، ولو مدد احتجازها خوفا من اصرارها على خيارها.

وفي مهد السيد المسيح أمهات مريميات حملن الحق صوتا بوجه الاحتلال، فوقفن أمام الصهيوني المتطرف أورن حازان الذي اعترض طريقهن وشتم أبناءهن الأسرى متحصنا بعضويته في الكنيست، فكن كأبنائهن أحرارا، مفتخرات بمقاومين ربينهن ثوارا وفدائيين لتحرير القدس وكل فلسطين.

مع فلسطين قرعت أجراس الميلاد في العالم على نية السلام، وفي لبنان المنبعث بروح وفاقية بعد معاناة سياسية أنهاها اللبنانيون بكل حكمة. معاناة عادت لتفتحها الصحافة الأميركية، مصوبة على سلوك محمد بن سلمان ضد لبنان، من اهانة رئيس حكومته، إلى التحريض على الفوضى واثارة القلاقل الأمنية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

بحسب القراءات الميدانية اليمنية، فإن غرق أهل العدوان أخذهم إلى تسعير قتلهم للمدنيين، واعدامهم للأطفال والنساء بغارات على ذمار والحديدة وصنعاء.

وفي البحرين قرارات إعدام بحق المدنيين أصدرتها محاكم آل خليفة العسكرية، بعد ان عجزت عسكرتها للبلاد على مدى سنوات عن اسكات الأصوات السلمية المطالبة بأبسط حقوقها المدنية.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

بكركي شكلت اليوم نقطة محورية، ليس لموقعها الكنسي والروحي فقط، بل لأن من رابيتها المشرفة على العاصمة أطلقت جملة مواقف سياسية، جددت ربط النزاع بين مكونات الائتلاف الحكومي، وأعطت صورة عالية الوضوح عن التوتر الذي سيرتفع أكثر بين بعبدا وعين التينة.

الرئيس عون الذي اختلى بالبطريرك قبيل القداس، خرج إلى الصحافيين مسميا الأشياء بأسمائها، فهو يصر على سنة الأقدمية لضباط 1994 ومن عنده اعتراض فأمامه القضاء، تاركا لعناية الوزيرين باسيل والمشنوق قضية تمديد مهلة التسجيل للمنتشرين بما يمكنهم من المشاركة في الانتخابات. وردا على عون اكتفت أوساط عين التينة بالقول للـ mtv ان عين التينة متجللة الآن بالعيد ولا كلام عندها تقوله في هذا الشأن.

والمقلق في ما يحصل على خط عين التينة- بعبدا، ان التقاصف بين المقرين لا يوفر السراي من شظاياه، فالرئيس بري ينظر بعين حمراء إلى الرئيس الحريري الذي وقع مرسوم الضباط إلى جانب الرئيس عون.

بكركي احتضنت أيضا الوزير ملحم رياشي، و"خيو" في تفاهم معراب النائب ابراهيم كنعان، اللذين شددا على متانة التفاهم، محذرين من يتمنون انفراط عقده بأنهم سيفرطون وسيصمد هو.

عطلة الأعياد تخفي إشكالا سيبدأ بالتفاعل بين طرفي التسوية التي أعادت الرئيس الحريري من استقالته، بطلاها الحريري و"حزب الله"، فالحزب يدعو جهارا إلى قيام جبهة مقاومة على مساحة الأمة العربية والعالم لمحاربة اسرائيل، يكون لبنان أحد اضلاعها، ما يطيح النأي بالنفس ويهدد التسوية.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

ليس حدثا عبر ذات يوم في تاريخ البشرية، ذاك الذي نفرح فيه اليوم. فولادة يسوع المسيح، إذا لم تكن فعل ايمان يتجدد فينا في كل يوم، ويترجم في حياتنا العامة كما الخاصة، وعلى مختلف المستويات، تصير مجرد مناسبة اجتماعية، نتبادل خلالها التهاني والتمنيات والانخاب.

في عيد ميلاد 2017، كانت بكركي العنوان. فعلى هامش المشاركة التقليدية لرئيس البلاد في قداس العيد، مواقف حاسمة من ملفات أثيرت أخيرا، بينها مرسوم الضباط، والحريات، والثنائية المسيحية- السنية.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

ميلاد مجيد... لم يطل شهر العسل بين بعبدا وعين التينة الذي حتمته أزمة الرئيس الحريري في السعودية، إذ جاء "مرسوم الأقدمية" الذي وقعه الرئيسان عون والحريري، ليجعل الرئيس بري في حال غضب شديد، متوعدا أن المرسوم لن يمر.

غضب بري جعل الحريري يتهيب الموقف، فطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدم نشره، وبدأت المساعي للمعالجة. لكن موقفا عالي السقف من رئيس الجمهورية في بكركي، أعاد الأمور إلى النقطة الصفر، وفتح الباب أمام نزاع جديد قد يصل إلى الانتخابات النيابية. الرئيس عون قال من بكركي: "إذا كان من اعتراض لأحد فليتفضل إلى القضاء، وسأكون مسرورا كرئيس للجمهورية إذا كسر قراري ".

الرئيس عون لم يكتف بذلك بل غمز من قناة من يأخذون حصة أكبر من حجمهم، فقال "البعض دافش حالو أكثر قليلا، والاعتراض في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، لأن الأعتراض في الصحف منو مزبوط".

بماذا ترد عين التينة؟، الرئيس نبيه بري لم ينتظر حتى صباح الغد في يوم العمل العادي، بل عاجلت أوساطه للرد، فأكدت أنه مصر على موقفه، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي، وسيتخذ إجراءات عبر وزارة المال. موقف الرئيس بري المعترض يحظى برضى أطراف رئيسة ك"حزب الله" والنائب وليد جنبلاط. أما الرئيس الحريري فموقفه محير، إذ كيف يوقع المرسوم ثم يطالب بوقف نشره.

وذكرت أوساط الرئيس بري بما نقل عنه منذ يومين، من أن المرسوم سبق أن طرحه الرئيس عون، قبل وصوله إلى قصر بعبدا، في مجلس النواب، في صيغة اقتراح قانون معجل مكرر. ثم أعيد طرحه في مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر، ولم يمر، فكيف يمر اليوم خارج مجلسي النواب والوزراء؟. في هذا السياق، يطرح الرئيس بري علامة استفهام كبيرة حيال أداء الرئيس الحريري لجهة السير بالشيء وعكسه في آن واحد: يوقع المرسوم ويطلب عدم نشره.

ومن تداعيات ما جرى، اعتراضات على بعض الترقيات أثناء اجتماع المجلس العسكري، وتململ في بعض الأوساط من المرسوم المسبب للأزمة.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

هو عيد ميلاد السيد المسيح، الذي حمل اللبنانيون خلاله الرجاء أن تحل المحبة والسلام في بلدهم وسط الشرق المضطرب، وأملهم بالقدرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الاجتماعية.

في السياسة كلام لرئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي، بدا من خلاله وكأن الجرة انكسرت مجددا بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، بسبب الخلاف على ما اصطلح على تسميته بدورة عون للضباط.

أما الهموم السياسية والاقتصادية- الاجتماعية، فكانت محور عظات قداس الميلاد، فالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أكد أن اللبنانيين ينتظرون بشرى الاستقرار، وتأمين فرص العمل والإنتاج. في وقت كان متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، يدعو إلى تحصين لبنان وتخلي الجميع عن المصالح الخاصة من أجل مصلحة الوطن.

اقليميا، كشفت وزارة الداخلية السعودية أن الجثة التي عثر عليها مدفونة في منطقة العوامية تعود لقاضي الأوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني، الذي كان مخطوفا منذ نهاية العام الفائت.

وأشارت الداخلية السعودية إلى ان المملكة تواجه مجموعة ارهابية منظمة مدعومة، ولها علاقات مع ايران.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

صلوات الميلاد حملت رسائل سياسية، تصدرها احتفال بكركي وزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي دل على القضاء كوجهة وحيدة للمعترضين، ودافع عن دورة ضباط العام 1994 بوصفها محقة، وعن استدعاء القضاء للاعلاميين كما النواب. لكن البطريرك الراعي اعتبر في حضرة الرئيس ان لبنان لا يتحمل التفرد بالسلطة ولا الاقصاء لمكون من مكوناتة ولا تقييد الحريات.

وعند عتبة بكركي، كانت التيارات تتلاقى تحت سقف الصلاة وتصفي النيات، ويجاهد كل من واضعي الأحرف الأولى لورقة التفاهم ابراهيم كنعان وملحم رياشي، لاثبات ان ما صنعه "الأخوان" لا يفرقه أي انسان.

أما حصوة العلاقة بين "القوات" و"المستقبل"، فمؤجل تفتيتها إلى ما بعد الأعياد، في ظل معلومات جديدة كشفتها ال"نيويورك تايمز"، أكدت ما هو قديم وأضافت عليه وقائع متصلة بيوم الرابع من تشرين الثاني الشهير، ووصفته بالصندوق الأسود الذي رافق احتجاز الرئيس سعد الحريري في الرياض، حيث جرد من هاتفه ومنع عليه لقاء زوجته وأولاده أو العودة إلى منزله لتغيير ملابسه. وتنقل ال"نيويورك تايمز" ان الحريري نظر في الأرض حينما سئل عن الموضوع، فقال: إنه أسوأ مما يعرفون.

وكل هذه المعلومات كانت الجديد قد نشرتها في الأسبوع الأول من الاحتجاز.

وإذا كان الحريري قد تجاوز هذا النهار "ببلع البحصة"، فإن مسار حكومته يسير على وقع بحص الكوستابرافا وأزمة المطامر وتوسيعها على البحر. وفي هذا الاطار، قال وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان إننا لسنا أمام سياسة حكومية بريئة بل متعمدة. واعتبر ان ادارة البلد بهذه الطريقة لم تعد تجدي، ولنذهب إلى مؤتمر تأسيسي أو وطني أو حواري لا فرق.

وعلى طريقة الحوار "بالنقار"، توصل وزير الدولة لشؤون المواصفات وائل أبو فاعور، إلى نصف حلول في معركة الأدوية المسرطنة، وأعلن ل"الجديد": "أستند إلى يقين علمي في معركة ادخال الأدوية"، وانه مستمر في معركة حماية المواطنين حتى آخر لحظة.

وفيما يدلل لبنان الأدوية المسرطنة، فإنه يمنح الرفاهية لأمير الكبتاغون في سجن الريتز حبيش. فيديو حصري من ثوان كافية لكشف مستوى المعاملة فوق العادة لنزيل أمير يفترض انه كباقي السجناء، لكنه في هذه الثواني يبدو أميرا على حبيش، فيما المولجون حماية السجن من ضباط وقادة هم النزلاء.