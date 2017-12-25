المطران بولس مطر احتفل بقدّاس الميلاد في كاتدرائيّة مار جرجس في بيروت

A + A -

احتفل رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر بقدّاس الميلاد في كاتدرائيّة مار جرجس في بيروت، قبل ظهر اليوم، عاونه فيه النائب العام لأبرشيّة بيروت المونسنيور جوزف مرهج والمونسيور إغناطيوس الأسمر والأباء كريم حداد وعمانوئيل قزّي وداود أبو الحسن. وشارك في القدّاس وزير الثقافة الدكتور غطّاس الخوري والنواب السادة: إيلي عون ونديم الجميل وناجي غاريوس ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق الشيخ وديع الخازن والوزير السابق جو سركيس ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيّة وممثلو أحزاب وهيئات نقابيّة وقضائيّة وعسكريّة وإجتماعيّة.

وكان المطران مطر إحتفل بقدّاس نصف الليل بمشاركة شخصيّات سياسيّة وإجتماعيّة. وبعد الإنجيل المقدّس القى المطران مطر عظة العيد، جاء فيها:

أيُّها الأخوةُ والأخواتُ الأحبَّاءُ،

في مطلعِ الموسمِ الجديدِ لأعيادِهَا المُقدَّسةِ، أَيْ منذُ حَوالَي سبعة أسابيع، دَعَتنا الكنيسةُ إلى إحياءِ زَمنِ الاستعدادِ لِعِيدِ الميلادِ المجيدِ. وَلِهذا الزَّمنِ دَورٌ كبيرٌ في حياتِنَا المسيحيَّةِ على غَيرِ صعيدٍ. لأنَّنا وعلى مَدَى أيَّامِهِ الخمسين نُجدِّدُ الشُّكرَ للهِ الآبِ على إِرسالِهِ ابنِهِ الوحيدِ وَكلمتِهِ الأزليَّةِ إلى عُمقِ شَقائنا، مَسيحًا وهادِيًا ومُفتدِيًا، يُعِيدُ إلينا بِفعلِ تَجسُّدِهِ وَمَوتِهِ وَقيامتِهِ رَجاءً تعطَّلَ عندنا بِمستقبلٍ منفتحٍ على الخلاصِ. كما دَعَتنا أيضًا في هذه الأيَّامِ لِلنَّظرِ إلى أَوضاعِنا الرَّاهنةِ لِنُقدِّمَ آلامَنا وآمالَنا إلى طفلِ المغارة في عيدِ ميلادِهِ، فَلْيُلهِمنا بدفءِ حُضُورِهِ بَينَنا إلى الطريقِ المُؤدِّي بنا إلى شاطئِ الأمانِ.



وها نَحنُ في يومِ العيدِ نَسجدُ أمامَ طفلِ المذودِ وقد حَملَتهُ أُمُّهُ بينَ ذراعَيْها بِفرحٍ غيرِ مَوصُوفٍ لِتقدِّمَهُ لِلعالَمِ يَنبوعَ رَحمةٍٍ لا مَثيلَ لها وقوَّةَ شفاءٍ لا تَستَعصِي عليها خطيئةٌ ولا حالةٌ مَيؤوسَةٌ. إنَّه وَعدُ اللهِ لآدَمَ يَتحقَّقُ وقد أَطلَقَهُ لأَبَوَينا بعد خَطيئتِهِما في الفردوسِ مُعلِنًا أَنَّ نَسلَ المرأةِ أَيْ ابن مَريمَ سيَسحَقُ نَسلَ الحيَّةِ أَيْ الشَّيطان وَيُعِيدُ للإنسانِ ما افتقَدَهُ من براءةٍ يُسكِنُهُ فيها وَيُسكنُها فيهِ.



فَتَعالَوْا في هذا العيدِ العظيمِ نَغُوصُ في سرِّ المسيحِ إِلهِنَا المُتجَسِّدِ، وفي مشيئةِ أَبيهِ السَّماويِّ الَّذي أَرسلَهُ لأجلِ خَلاصِنَا وفي عَملِ رُوحِهِ القُدُسِ الَّذي يَمنحُنا المَوَاهبَ، ومنها نِعَمٌ تُحوِّلُ ضعفَنَا إِلى قوَّةٍ وتُصَيِّرُنا قادِرِينَ على استرجاعِ إِنسانيَّتِنا السَّليمةِ وَأخوَّتِنا الصَّافيةِ وإِقامةِ الحقِّ الَّذي يُزيِّنُ الأرضَ وَيَجعلُها انعكاسًا لِجَمالِ السَّماءِ.



لقد كَشفَ المسيحُ بِميلادِهِ وبكلِّ ما عَملَ وعلَّمَ من المَهدِ إلى الصَّليبِ، أَنَّ اللهَ هُو محبَّةٌ وأَنَّ قوَّةَ الإِنسانِ الأولَى يجبُ أَن تكونَ هي أيضًا المحبَّة. فَالمحبَّةُ هي التَّعبيرُ الأَسمَى عن حقيقةِ اللهِ وعن جَوهرِهِ وكيانِهِ. وَهُو الَّذي خَلقَ الأرضَ وما عليها بِفعلِ محبَّةٍ قُصوَى؛ إِذْ لم يكن بِحاجةٍ في ذاتِهِ إِلى خَلقِ أَيِّ شيءٍ. وهُو ما كان يَنقصُهُ شيءٌ عندما قرَّرَ خَلقَ العالَمِ والإِنسانِ، زِينةَ هذا العالَمِ. فاللهُ قد خَلقَنا لكي نَنعمَ بِقُربِهِ وحسب، ولكي نَعرفَهُ وَنُحبَّهُ فَيَكتمِلَ بذلك كيَانُنَا. لقد أَوجدَنا مِن أَجلِنَا نحنُ وليسَ مِن أَجلِهِ هُو، فلهُ الشُّكرُ وَالمجدُ أَبدَ الدُّهُورِ. وَمِثلَمَا كان الخَلقُ فِعلَ محبَّةٍ عُظمَى هكذا جاءَ فعلُ الخلاصِ بِيَسوعَ المسيحِ ثَمرةً مُباركةً لِمَحبَّةِ اللهِ الَّتي لا تُستَقصَى. إنَّها الرَّحمةُ الإِلهيَّةُ مُنسكِبَةٌ بِحضُورِ الابنِ الحبيبِ، الَّذي دُعِيَ «عمانوئيل» أيْ «أللهُ معنا»، والَّذي أَظهرَ تِجاهَنا كلَّ محبَّةِ الآبِ وكلَّ عِنايتِهِ. أَلَمْ يَقلْ لنا الرَّبُّ بكلامٍ جَلِيٍّ: «ما مِن حُبٍّ أَعظم مِن هذا، وهُو أَن يَبذلَ الإِنسانُ نَفسَهُ فِديَةً عن أَحبَّائِهِ»؟ أَلمْ يَقلْ أَيضًا لِلنَّاسِ عن محبَّةِ الأَعداءِ وَعن الغُفرانِ لِلمُسِيئين حتَّى سَبعينَ مرَّةً سَبع مرَّاتٍ في اليومِ الواحدِ؟ أَلمْ يُظهِر عَطفَهُ على الفقراءِ والضُّعفاءِ وَالمُهَمَّشينَ على أَنواعِهِم؟ أَلمْ يُوَاجِه بِمَحبَّتِهِ قَسَاوَةَ قُلُوبِ الحُكَّامِ وَالشُّيُوخِ الحاقِدِينَ على رِفعتِهِ. بِكلِّ هذه الأَعمالِ وَالمَواقف أَعلَنَ يَسوعُ أَنَّ المحبَّةَ هي القوَّةُ الأَقوَى، فهي وحدها تُعِيدُ الحياةَ، وَتَغفرُ الإِساءَاتِ وَتُصالِحُ المُتخَاصِمينَ وَتَقلُبُ الشَّرَّ إِلى خَيرٍ، مُقيمةً في العالَمِ مَلكُوتَ اللهِ الَّذي هُو ملكوتُ العَدلِ وَالسَّلامِ، مَلكُوتُ المحبَّةِ الَّتي لا قوَّةَ فَوقَهَا ولا قوَّةً بَنَّاءَةً سِوَاهَا؟

هذه هي المحبَّةُ الَّتي نَسجدُ في هذا العيدِ أَمامَ حَامِلِها إلينا من أَعالِي السَّماءِ. لكنَّ المطلوبَ منَّا، بعدَ أن لَمسنَا عَظمةَ رحمةِ اللهِ لنا أن نَعتَنِقَ نحنُ أيضًا الحبَّ على مِثالِهِ، وَأَن نَتبنَّاهُ في حياتِنا هوِّيَّةً ورسالةً، فَيُزهِرَ لنا سلامًا وخلاصًا كاملَين. فهل نَشعرُ حقًّا أنَّنا بِفعلِ إيمانِنا هذا صيَّرنا مَسؤُولينَ عن نَشرِ المحبَّةِ في الكَونِ لا بَلْ عن مَصِيرِ العالَمِ كلِّهِ بِقُوَّةِ هذه المَحبَّةِ ؟



فَعلَى صَعيدِ العالَمِ المُعاصِرِ، نحنُ نَتَلقَّى تَوجِيهاتِ قداسةِ البابا فرنسيس الَّذي أَذهَلَ الدُّنيا بِمَواقفِهِ المُشجِّعَةِ لِلتَّضامُنِ بَينَ النَّاسِ، الأَقوياءِ مِنهُم معَ الضُّعفاءِ، وَالمَيسُورينَ مع المَعسُورينَ مِن أَجلِ بِناءِ عالَمٍ أَفضل يَسُودُهُ العَدلُ وتُزيِّنُهُ المحبَّةُ. وَلن نكونَ أَبدًا من عِيَالِ اللهِ دُونَ أَن نُنَفِّذَ مَشيئَتَهُ بإنسانيَّةٍ مُوَحَّدَةٍ على الحُبِّ وَالسَّلامِ. فَيُصبحَ لِزامًا علينا أَن نَرفضَ استِغلالَ النَّاسِ لِلنَّاسِ واستعمالَهُم كمجرَّدِ دُمًى أو وَسائلَ، وَاستفادةَ الكِبارِ من مَصائبِ الصِّغارِ المُنقَسِمينَ على أَنفسِهِم بِفعلِ الفَقرِ وَالجَهلِ وَالتَّخلُّفِ، فَيَبنِي الأقوياءُ لِذَاتِهِم ثَرواتٍ وَيُجمِّعُوا لَهُم مَكاسِبَ على حسابِ الضُّعفاءِ. إِنَّ مَنطقَ الاستغلالِ هذا ليس بِشيءٍ من مَنطقِ المسيحِ. بَلْ المَطلوبُ مِِن كلِّ دَولةٍ قادِرَةٍ سياسيًّا واقتصاديًّا أن تكونَ مُستعدَّةً للإسهامِ في حَلِّ مشاكلِ غَيرِها، وإلاَّ فَلَن يَبقَى أيُّ دَورٍ لِمَثيلاتِهَا ولا حتَّى لِجَمعيَّاتٍ مثلَ ِجَمعيَّةِ الأُممِ. وَليعرِفْ النَّاسُ أنَّ أَيَّةَ قوَّةٍ مادِّيَّةٍ مُتَغطرِسَةٍ في العالَمِ لن يُكتَبَ لها مَصِيرٌ أَحسنُ من مَصِيرِ الأَمبراطوريَّةِ الرُّومانيَّةِ الَّتي أَخضَعَت العالَمَ لِمَشيئتِها، ولكنَّها بِجفافِ المحبَّةِ فيها تَلاشَت مِن الوُجُودِ، فيما استمرَّت بَعدَهَا المحبَّةُ أَملَ الدُّنيَا وَرَجَاءَها الوطِيدَ.



كذلكَ على الصَّعيدِ الإقليميِّ أَيْ في منطقَتِنَا المَشرقيَّةِ العزيزةِ، فَإِنَّنا جَابَهنا في السَّنواتِ الأخيرةِ التَّطرُّفَ المُقَّنعَ بِثِيابِ الدِّينِ. لكنَّنا واصِلُون بإذنِ اللهِ إِلى تراجعِ هذه المَوجَةِ الجارِفةِ والمُرِيعَةِ، وذلك بِفَضلِ وَعْيٍ يجبُ أن يَقوَى وَيَنتشرَ عندَ الجميعِ. كما إنَّنا وَاقِعُونَ أَمامَ انقساماتٍ مَرفُوضةٍ بينَ أَبناءِ الدِّينِ الواحدِ وَالأمَّةِ الواحدةِ، وَضمنَ حُدُودِ الأَوطانِ الواحدةِ أَيضًا. فَدَعوتُنا هي لِعَودةِ الجميعِ إِلى مَنَابعِ الدِّينِ الصَّافيةِ فَيُدرِكَ النَّاسُ مَقَاصدَ اللهِ عليهِم.وَاللهُ لا يُريدُ أَن يَنقسِمَ النَّاسُ على هذه الصُّورةِ وقد أَرادَ هَديَهُم جميعًا إليهِ وَمحبَّة صافية يحملُها كلُّ واحدٍ منهُم حِيالَ اِلآخَر. قد يكونُ تَطرُّفُ المحُتَلِّينَ لأَرضِنَا العربيَّةِ وَعَدَمُ اكتراثِهم لِمُقدَّساتِنَا الدِّينيَّةِ وعلى رأسها «القُدسُ» مدينةُ السَّلامِ، مُسبِّبًا لبعضٍ من التَّطرُّفِ المُقابلِ. وقد يَزدادُ هذا الأمرُ تفاقُمًا بالنَّظرِ إلى تطوُّراتِ الوَضعِ الرَّاهنِ في الأرضِ المقدَّسةِ، فيجب أن يعودَ الحقُّ إِلى نِصَابِهِ وأن يُفرضَ احترامُ المُقدَّساتِ على عَقليَّاتٍ تَخرجُ عن الإيمانِ الصَّحيحِ وعن رُوحِ الله الحقِّ. أَمَّا «القُدس»، مدينةُ السَّلامِ، فَستكونُ عاجلاً أَمْ آجلاً مُحرَّرةً من الاحتلالِ وَمدينةً لِكلِّ المؤمنين، مع الاعترافِ بِوَضعٍ دُوَليٍّ لها يُناسِبُ دَعوَتَها. لكنْ علينا التَّنبُّهُ وبخاصَّةٍ في أَجواءِ الميلادِ المجيدِ أنَّ الجهُودَ المَبذُولةَ لِصالحِ بُلدانِنَا العربيَّةِ وَأهلِها لن تُؤتِيَ ثِمارَها المَرجوَّةَ ما لم تَسُدْ بَينَ أَطيَافِهِم جميعًا، رُوحُ المُصالحةِ والمحبَّةِ وَما لمْ يَقبلْ بعضُهم بَعضًا كما يُريدُ اللهُ لهُم أنْ يَكونُوا فاعِلِينَ.



أَمَّا في لُبنانَ فإِنَّنا نَحمدُ اللهَ على أنَّ الأَوضاعَ العامَّةَ بَاتَتْ تَتماثلُ شيئًا فَشيئًا نَحوَ الأَفضلِ. وذلك بِفعلِ تَقَاربِ اللُّبنانيِّينَ بَعضِهِم من بَعضٍ وَسُلُوكِهِم طُرُق التَّسوِيَاتِ الإِيجابيَّةِ الَّتي تَأَمَّنَت لها فرصةٌ ذهبيَّةٌ بِفضلِ حكمةِ فخامةِ رئيس الجمهوريَّة وَتعاونِ القِياداتِ الوَطنيَّةِ معهُ وَرَفعِهِ العملِ السِّياسيِّ إلى مستَوَى البناءِ التَّاريخيِّ المُوَطِّدِ لِوَطنِ الرِّسالةِ. لكنَّنا نَرجُو أَن يَنسحِبَ هذا الجَوُّ السِّياسيُّ المُعتدلُ الَّذي نَعيشُ على حَلِّ مشاكلِنِا الاقتصاديَّةِ الكبيرةِ والخطيرةِ، فهي وَحدُها تُكمِلُ الإِنقاذَ الوطنيَّ وَتضمنُ نَجاحَه. فلقد بَاتَ النَّاسُ يَنُوؤُونَ تحتَ وَطأةِ الضَّائقةِ المَعِيشيَّةِ وَالبطالةِ والفقرِ المُدقَعِ الَّذي طاوَلَ الكثيرينَ، وقد يكونُ الطلاَّبُ أَيضًا في مدارِسِهِم أمامَ محنةٍ مُجتمعيَّةٍ كُبرَى، ما لم يُحسِن المسؤُولُونَ مُعالجةَ هذا الملفِّ بِرُوحِ الحقِّ والإنصاف، فيتأمَّنَ حَقُّ المُعلِّمينَ كاملاً وَيَتأمَّنَ أيضًا وَبِالكاملِ الحقُّ الدُّستُوريُّ للأهلِ على دَولتِهِم بِتَأمينِ العِلمِ لأولادِهِم. بِهذهِ الرُّوحِ وَحدها يُرسِّخ اللُّبنانيُّون التَّوافقَ في ما بَينَهُم ويُثَبِّتُونَ التَّضامنَ الأخويَّ الأكيدَ. وهنا ندركُ أيضًا أنَّ المحبَّةَ كانَت أصلاً وراءَ قِيامِ لُبنانَ أَيْ قبلَ كلِّ المواثيقِ، وهي الضَّامِنَةُ لهُ بِفعلِ حُضُورِها؛ أمَّا غِيابُها عنَّا فمِن شأنِهِ أن يُعرِّضَ الكيانَ كلَّهُ للتَّفسُّخِ، وما من شيءٍ بدونِها يبقى قابلاً للنَّجاةِ.



فَيَا أَيُّها الأحبَّاءُ،

يُوحِي إلينا الميلادُ المجيدُ بأَنَّهُ لن يكونَ لنا وَلا لِلإنسانيَّةِ خلاصٌ إِلاَّ بِالمحبَّةِ. وهُو يُوصِي أيضًا جميعَ النَّاسِ الَّذين جرَّبُوا كلَّ أسلحةِ الأرضِ من أجلِ أن يفرضُوا سلامَهُم فرضُا، بأن يُجرِّبُوا سلاحَ السَّماءِ، أَيْ سلاحَ المحبَّةِ، فيأتيهم سلامُ اللهِ مجَّانًا ومعهُ كلُّ فرحِ الحُبِّ والحياةِ.

بِهذا يكتملُ العيدُ، ونَفهمُ كلَّ الفَهمِ معنَى أنشُودةِ الملائكةِ لِلرُّعاةِ في بَيتَ لَحمٍ حيثُ سمعُوهُم يَهتفُونَ: «ألمجدُ للهِ في العُلَى وعلى الأرضِ السَّلامُ وَالرَّجاءُ الصَّالحُ لأَهلِ رِضاه». وليَحل سلامُ اللهِ عليكُم وعلى المنطقةِ وَالعالَمِ. وَليَكثُرْ فرحُ الميلادِ في قُلُوبِكُم وَليُعِدْ الرَّبُّ عليكُم أَعيادَكُم بِالبهجةِ وَالرِّضَى، ساكِبًا على نُفُوسِكُم فَيضًا من نِعَمِهِِ وَبركاتِهِ. آمين.