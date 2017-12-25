رئيس الجمهورية من بكركي: يجب احترام القضاء وعمله وأسألكم كم صحافي يوجد في السجن؟

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وطنية - هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من الصرح البطريركي في بكركي، اللبنانيين بالأعياد، قائلا: "كل عيد وأنتم بخير ولينعاد على اللبنانيين جميعا بالخير والسعادة".

وأكد أن "انتخاب المغتربين يعالج في الحكومة من قبل وزيري الخارجية والداخلية ضمن اللجنة الوزارية"، وأن "سنة الاقدمية للضباط هي سنة محقة في الجوهر والاساس ومن لديه اعتراض يتوجه للقضاء". وقال: "دورة الضباط كانت نافذة ولكيدية سياسية أوقفت والأقدمية التي أعطيت لهم محقة ولا تستوجب سوى إمضائي ورئيس الحكومة".

واذ شدد على أنه راض "عن ما حققناه حتى الآن"، قال ردا على سؤال عن الحرية العامة: "مارسيل غانم استدعي للشهادة، وأسألكم كم صحافي يوجد في السجن، ويجب احترام القضاء وعمله".