بالصور - غداء ميلادي لمؤسسة إيناس أبو عياش في بكركي

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برعاية وحضور صاحب النيافة والغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، أقامت مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية حفل غداء ميلادي نهار السبت الواقع فيه 23 كانون الأول 2017 عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً في الصرح البطريركي في بكركي، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والاجتماعية والإعلامية.



اجتمعت اكبر عدد من المؤسسات والجمعيات اللبنانية التي تعنى بالأطفال من مختلف المناطق والطوائف، مسيحية وإسلامية ودرزية، إضافةً إلى أبناء شهداء الجيش اللبناني للاحتفال مع مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية للمرة الأولى في الصرح البطريركي.



تخلل الغداء الميلادي الذي قدمه الاعلامي بسام أبو زيد، كلمة للرئيسة إيناس أبو عياش رحبت فيها بالحضور وتحدثت فيها عن حلم الجمعية الذي تحقق برعاية البطريريك الراعي الكريمة وهو جمع أكبر عدد من المؤسسات والجمعيات معاً في زمن الميلاد من قلب بكركي، قائلةً: "لم أقبل بتحقيق هذا الحلم إلا بحضوره ورعايته".



وأضافت أبو عياش: "يقول السيد المسيح دعوا الأطفال يأتون إليّ ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات... لذا لا يكتمل هذا العيد إلا بفرحة أطفالنا الذين يترجمون معنى المحبة بقلبهم الأبيض".



وأنهت متوجهةً للأطفال: "انتم الأمل، ومن خلالكم تكبر الأحلام والطموح، ومعكم نتجرأ أن نحلم".



أما غبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فشكر المؤسسة على جهودها، قائلاً: "بكركي اليوم فخورة والمحبة اليوم بيننا، وهي ولدت مع المسيح في العالم أجمع، ونحن اليوم نعيشها معكم ".



أضاف: "أرحب بالأطفال وجميع المشاركين معنا اليوم من مختلف المؤسسات والطوائف، أغلبية الحاضرين معنا اليوم يفكرون أن من يزور بكركي هم السياسيون ورجال الدين، والحلم الذي كان يراودهم بزيارة بكركي تحقق اليوم من خلال مؤسسة ايناس أبو عياش الخيرية، وزيارتهم اليوم لبكركي هي غنى لنا اليوم في هذا الكرسي الرسولي".



وتابع: "أن شعار المؤسسة هو "تجرأ واحلم" وهذا الشعار هو نقطة أساسية في حياتنا، وهذا ما تقوم به السيدة ايناس وزوجها، لذلك أشكركما على كل ما تقومان به والمحبة التي تقومان بتوزيعها على المؤسسات الخيرية لكي يفرح الأطفال والناس والشبيبة بالأعياد، كون العيد ليس مقتصراً على فئة من الناس بل هو لكل الناس، وأشكركما وأقول لكما أنتما العيد لأنكما تعطوننا الفرح اليوم، ونحن هنا اليوم نفرح للمرة الأولى مع هذه المؤسسة، وعلى أمل الفرح كل عام إن شاء الله معكم ومع هذه المؤسسة".



تخلل الحفل أجواء ميلادية مميزة للأطفال لإدخال بهجة العيد في قلوبهم، فزينوا 38 شجرة ميلاد حملت كل منها اسم جمعيتها ومؤسستها، وتركوا بصمتهم في صرح بكركي. إضافةً إلى نشاطات ترفيهية متعددة وتوعوية مع الصليب الأحمر اللبناني وتوزيع الهدايا.

يذكر أن الكشاف اللبناني ساهم بتنظيم الحفل.