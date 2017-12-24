ضربها وعنّفها ثم قتلها بسكّين... ملاك ضحية جديدة!

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نشرت صفحة "كفى عنف واستغلال" على موقع فيسبوك صورة لفتاة قالت إنها قضت اليوم طعناً بالسكين وعلى جثتها آثار عنف واضحة.



وكتبت "كفى": "جرائم قتل النساء مستمرة! جريمة مروّعة جديدة في بيروت تذهب ضحيتها ملاك المقداد البالغة من العمر 23 عاماً، والتي قضت طعناً بالسكين وعلى جثتها آثار عنف واضحة بحسب تقرير الطبيب الشرعي. وفي معلومات حصلت عليها كفى أن الزوج موقوف رهن التحقيق بعد ادّعاء والد الضحية عليه واتهامه بالجريمة. ستتابع كفى القضية من أجل تحقيق العدالة لملاك. كفى عنف!".



ونقلت صحيفة "دايلي ستار" عن مصدر أمني قوله إن ملاك قتلت مساء أمس السبت وزوجها ديب غ. اعتُقل اليوم الأحد.