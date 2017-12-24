اغرته التنورة القصيرة… معلومات عن جريمة قتل الدبلوماسية البريطانية!

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ذكر مصدر أمني لـلـ “دايلي ميل” تعليقاً على جريمة اغتصاب وقتل الديبلوماسية ريبيكا دايكس “انّ السائق الذي اعتدى عليها كان قد بدأ العمل مع الشركة قبل 10 ايام فقط من وقوع الجريمة، وكان مسجوناً لمدّة 6 أشهر بسبب سرقته دراجة نارية، إضافةً الى حيازته المخدرات. وقد قال في افادته انه عندما وجد الضحية جميلة وترتدي تنورة قصيرة، قرر أن يغتصبها على الفور، خصوصًا وأنّ الأمر سيكون سهلاً لأنها أجنبية”. ونقل عن اصدقاء ريبيكا الذين كانوا يسهرون معها في الليلة الاخيرة، انها كانت تنوي السفر الى بريطانيا لتمضية عيد الميلاد مع أهلها.