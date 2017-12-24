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فلسطين: - نشر 500 عنصر أمني بساحة المهد

24
DECEMBER
2017
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أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات في بيان أنه “تم نشر ما مجموعة 500 ضابط، وضابط صف، وأفراد، من أجل تأمين سلامة وصول المواكب والمحتفلين بعيد الميلاد في ساحة المهد”، مشيرا الى أنه “خلال الأعوام الأربعة الماضية، لم تسجل اختراقات للخطة الأمنية من قبل المواطنين، وهذا يعتمد على ثقافة الناس وأهمية إنجاح المناسبة الدينية، وسيتم بالمناسبة توزيع بطاقات معايدة وورد على المحتفلين”.


يذكر أن ساحة المهد ستشهد ظهر اليوم احتفالات بهذه المناسبة خاصة مع وصول موكب المدبر الرسولي المطران بيير باتستا بيتسابالا على بلاطة الكنيسة. واستكملت المدينة زينتها لاستقبال المحتفلين ونصبت شجرة الميلاد وتمت إضاءتها، وكذلك مغارة مالطا الميلادية، وسط إجراءات امنية، حيث انتشر أفراد الشرطة الفلسطينية على مفترقات الطرق، وعلى الشوارع الرئيسة التي ستمر منها المواكب الرسمية، وموكب المدبر الرسولي.

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