استقلّ سيارة شرطة بدل سيارة أجرة...تاجر مخدرات يسلم نفسه من دون أن يدري!

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ألقت الشرطة الدنماركية، أمس السبت، القبض على تاجر مخدرات استقل سيارة شرطة عوضاً عن سيارة أجرة، وبحوزته 1000 كبسولة حشيش.



وبحسب "روسيا اليوم"، قالت شرطة كوبنهاغن في تغريدة على "تويتر": "في الليلة الماضية، استقل بائع مخدرات من كريستيانيا (حي الهبي سابقاً في العاصمة الدنماركية)، كان في عجلة من أمره للعودة إلى المنزل، سيارة أجرة. وعندما ركب، أدرك أنّه استقل سيارة للشرطة".



وتعتبر هذه المنطقة متحرّرة في العاصمة الدنماركية، حيث كانت موطناً لجماعة تدار ذاتياً، وسوقاً رئيسياً للقنب الهندي منذ السبعينيات.



وأوضحت الشرطة أنّ المهاجم كان لديه حوالي 1000 كبسولة من الحشيش، وقد تم اعتقاله على الفور.