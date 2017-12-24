في ميلادك... "أعطنا ربي أن نراك" - بقلم جورج عبيد

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أفتشّ عنك أفتّش عني... يا سيد هلمّ تعال لأعلو بك فينتفي التراب. سرّي أنني تراب، وسرّك أنك ضياء. أقتش عنك أفتش عنّي والهوّة سحيقة... كيف للتراب أن يعانق النور وليس من تماس؟ وجعي أنني اعيش الزمن وكأنّه غير ممسوح وملموس بهدب ثوبك، وغير متوثّب في حنايا نفسك، زمن سكنّا فيه من جديد ظلمة الكهوف حتى اختنقنا، وعشنا ظلم البشر حتى تمزقنا، وقادنا الفكر الأسود إلى حروفيات ما ألفناها إلاّ في زمن صنميّ سابق لك، تمسّك القوم بصور ممسوخة ومنسوخة بأهوائهم ومنسوجة بخطاياهم، بعدما افتتنوا بها وبطروا بأشكالها وسكروا بألوانها، وتحجّروا بقوالبها، فباتوا يصرّون على ملوكيات قاهرة وسلوكيات فاجرة ومشاهد داعرة فيستنزلون الله في جوفها وهو لا يعرفها ولم يألفها بل يمجّها ويلفظها لأنه أليف الأطهار والطيبين وودعاء القلوب. إلههم أعطاهم وعدًا بأرض ليسحقوا الناس من أجلها وجعلهم أسيادًا بالزور والباطل... أمّا إلهنا فأعطانا حياة أبديّة بتجسّده، فما الذي تغيّر؟

كبير من كنيستي، قال بأنك لم تولد بعد، وأن قومك مسمّون على اسمك ولكنهم من دونك. هذا غير محصور في زمن ولا في موقع، المشهد يا سيد كونيّ عميم، فكنيستك التي أسستها بكرمك تتخبّط في أزمات وجوديّة تبعدها بالفعل عن حقيقتك، وأمراؤها بمعظمهم ما عدا قلّة عزيزة يبحثون عن أمجادهم، والشعب مرميّ في القلق ومشلوح على بحور التعب، ولا يرى لمسة حب وحنان، فتاهوا من جديد في شرائع من نظمهم، وخرجت شعوب بسبب من الممارسات إلى علمانويات أنكرت أباك وتتنكّر لك وجعلت من الكنائس متاحف وأمكنة لهو، والفقراء في البلدان الفقيرة باتوا هياكل عظمية مجرّد هياكل تتلذّذ بفقرهم دول كبيرةـ أو تلك الدول حولتهم إلى فقراء بؤساء ضحايا الأوبئة والأمراض كما في اليمن أو في مجاهل إفريقيا. وأنت اليوم وليد الفقر والعراء، غريب في الولادة وغريب في الموت ويوسف الراميّ بعد موتك طلب جسدك كغريب وأنت الذي أطعمت الناس وأمطرت عليهم المن في القفر، حتى صرت قربانًا وخبزًا يؤكل في القداس الإلهيّ.

أفكر فيك أبحث عنك تبحث عني في زمن كلّه غريب. هذي فلسطين ينحرها الظلم من جديد. بيت لحمك يجوّف من مذودك الطاهر، وقدسك قدس الصليب والقيامة تنتزع منك. كلّ هذا الانتزاع يا سيد نزاع، وسلب وقهر لأناس يراد لهم أن يتجردوا من وطنهم وإيمانهم من كرامتهم وإنسانيتهم، وأنت جنينهم ووليدهم وأليفهم حتى الموت والقيامة، وهم أنت في بواكير الخير والزرع والحصاد، هم أنت من ظلمة المذود إلى ظلمة القبر ويتطلعون توّاقين بحرارة إلى نور القيامة في كنيستها، نورك أنت حتى لا تغلبهم العتمات. فكيف يتجانس النور والتراب؟

ثمة يا سيد ويا حبيب من يكرهنا لأننا نحبك ونعلّيك فوق الجباه والرؤوس، ونرفعك في انتصاب النفوس ونجاوى الطقوس، ونسجد لك في كلّ مواضع سيادتك، ونغرس صليبك علامة ظفر فوق الجبال والكنائس، يكرهوننا لأننا نؤمن بك إلهًا حقًّا تجسّد من مريم العذراء وصلب ومات وقام. كل قضيتهم هي هنا وليست في مكان آخر، هم يستهدفونك لأنك بعرائك وحقيقتك واجهت صكوكهم وملوكهم، وأبطلت الوعود الخياليّة البالية، وكنت تتمتم وجودك من أدبياتهم وكتبهم وتعلن بأنبيائهم أنك آت من نسلهم مسيحًا مخلّصًا وفاديًا، ومن دون أن تبيح أيّة سيادة خاصّة بهم، بل لتجعلهم أمّة بين الأمم بالتواد والمحبة والسلام، "فيرعى الثور مع الأسد، والخروف مع الذئب"، فتصير بذا حريتهم وفصحهم، وأطللت في ثقافات الشعوب ورقدت في ليل الأديان لأنك حياة وسلام، وعلى الرغم من ذلك هناك من يكرهك بكرهه لقومك ويسعى لمحقك ويعمل لسحقك، وقد كانت الأحداث الأخيرة في مشرقك من العراق إلى سوريا وفلسطين إيغال كامل في هذا الهدف، بل في جوهر الهدف.

ميلادك يا سيد، يتمّ الآن في وسط اللجج، "اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأشرها في قبضته"، اليوم تولد فوق هذه التلال الجدباء والأمواج تخبط خبط عشواء، والعواصف تهبّ هوجاء تولد فوق أكوام الرماد وجثث الأطفال، وتولد في قلب مآسي البشر وصراعات الأمم، تولد في مشرق جعلته جسدك، في لحظة يحاولون تدمير الجسد وترميده واستبقاءه ميتًا في القبر وشعبك مرذول في القفر ومتروك في الفقر.

ومع ذلك فانا أفتش عنك وأفتش عني، لأني عارف أنك فيّ وأنا فيك يا يسوع، وأنك آت في وسط العواصف وقلب الأمواج لتهدئها ولا بدّ أن تهدأ، فوق التلال الجدباء لتصير خضراء ليس بالدماء الحمراء بل بما فيك من حب وبهاء، وفوق أكوام الرماد لتنبت سوسنًّا ورياحين وسنابل العطاء، وجثث الأطفال وكل المقتولين لتصير حياة لهم، ستولد وستقول لهم أنا هنا وأنا هو، أنا المولود من مريم وقد أعلنت عن ميلادي في كتبكم، وعلى لسان أنبيائكم، أنا الذي صلبتموه ووضعتموه في القبر وقمت من الأموات وغلبتكم وسأغلبكم وأحطم عتوّكم لأجل سلام الشعوب، وميلادي الدائم لسلام الشعوب فاخرسوا أيها المتجبرون لأني أحكم جبروتكم بالحق الذي فيّ لأني أنا هو الحق، والمشرق الذي مزقتموه فسيبقى جسدي الواحد الوحيد بثقافاته وتراثاته، المشعّ في الكون كلّه ولأجل الناس أجمعين. أنا جئت لكلّ الناس وسأبقى لهم، فمن تعمّد بالماء والروح فهذا مني، ومن لم يتعمد فروحي فيه في اللطف وهو أيضًا مني، أنا موجود في الأديان التي رأتني والتي لم ترني بعد وتتوق لتراني، أنا الكائن هو هو، ولن يستطيع أحد محقي فكنيستي هي انا وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وإذا نخرها سوس فستبرأ منه وتعود لتكتسي ثياب العرس بعدما أميّز بين الراعي الصالح والراعي السيء. ستعلن لهم يا سيد بأنك آت لتخلصهم لأنك أحببتهم منذ الابتداء، وليس حبّ أعظم من أن تكون معنا في ميلادك وتحملنا في سناك وترفعنا إلى وجهك حتى يبطل التراب ولا يبقى سوى الضياء.

ثمة شاعر كتب:

"تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك مسكنًا".

وشاعر عظيم آخر كتب:

"أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نخط ابتسامة في سناك

كل ما دون وجهك الجم وهم أعطنا ربي أعطنا أن نراك"

هل يعطى لي في ميلادك أن أراك؟ هل لي أن أفكّر بالمقهورين والمعذبين والمرضى والمخلّعين الراقدين على أسرّتهم في المستشفيات لكي أراك؟ هل لي أن أفكر بمن فقد عزيزًا ولم يبق له أحد أو العائلات الممزقة بخلافات زوجية حادة وابتعادها عن القيم لكي أراك؟ عليّ أن أراك وألمس هدب ثوبك، وأسجد لميلادك في هذا الوسط كلّه. تعال يا سيد إلى داخلي، إجعل قلبي وبيتي وعائلتي مغارة ومقرًّا لك، فقد داهمنا الليل ومال النهار. تعال إلينا يا رب وامسح دموعنا بفرحك فأنت وحدك حياتنا وفرحنا وسلامنا.

أفتش عنك أفتش عني، وجدتك وجدت نفسي، ولدت فيّ، فلينفجر فيّ التراب لأصير بك نورًا. هذا البيت، هذا العالم، هؤلاء الناس، تلك الطبيعة لك لتقيم فيهم حتى النهاية فتعال حتى لا نتعالى ونتعلّل بالخطايا، بل نعلو بك إلى وجهك الأقدس فيصبح هو وحده وجهنا. تعال يا سيدي إلى بيتي وقُدْ أهله إلى سلامك حتى لا يتأوّهوا وباركهم في ميلادك حتى يزدادوا حبًّا بك، تعال إلى كل البيوت وكن خبز حياتهم، واشف أمراضنا وكفكف دموعنا بحنانك وامدد يدك لطهرنا ولا تسمح للخطايا بأن تبتلعنا، تعال يا سيد فبعد هذا القحط والألم ليس لنا إله مخلّص وحبيب سواك يعطينا القيامة، فأعطنا ربي أن نراك. آمين.