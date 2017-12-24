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الموصل.. أول قداس منذ 3 أعوام بعد سقوط داعش!

24
DECEMBER
2017
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شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، أول قداس للمسيحيين احتفاءً بأعياد الميلاد، بعد قطيعة أكثر من 3 سنوات ونصف خلال سيطرة داعش على المدينة.

وقال القس سعد صليوه من كنيسة مار بولص بالموصل إن المدينة شهدت، الأحد، أول قداس بمناسبة بدء عيد الميلاد المجيد في كنيسة مار بولص بحي المهندسين شرق الموصل.

وأوضح صليوه أن القداس حضره البطريرك لويس ساكو، بطريرك الكلدان في العالم وشخصيات عسكرية ودينية أخرى.

وأضاف أن أجراس الكنائس دقت بعد قطيعة أكثر من 3 أعوام ونصف منذ أن سيطر داعش على مدينة الموصل في حزيران 2014، وفر المسيحيون من المدينة إلى سهل نينوى، والبعض الآخر إلى إقليم شمال العراق.

وفي آب 2014، دخل داعش إلى مناطق سهل نينوى، وتحديدًا بلدة قره قوش مركز قضاء الحمدانية (40 كم شرق الموصل)، ما أجبر المسيحيين على الفرار مجددًا.

وفي 31 آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر 9 أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على المدينة منذ 10 حزيران 2014.

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