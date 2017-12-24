مجموعة اسرائيلية تخترق السياج التقني في الجنوب وتنفذ مناورة إسعافية في المنطقة

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أقدمت مجموعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 10 عناصر عند السادسة والنصف فجر اليوم على اختراق السياج التقني في منطقة كروم الشراقي-ميس الجبل، وعملت على اجراء مناورة اسعافية في المنطقة الواقعة بين الخط الازرق والسياج التقني، حيث تمت عملية سحب جريحين على دفعتين ونقلهم إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر سيارة إسعاف "وولف" كانت تنتظرهم.

وعند الساعة الثامنة والربع، عاودت المجموعة تقدمها إلى المكان نفسه وعملت على تأمين الحماية لاجتياز 4 آليات من نوع "بوكلين" للسياج التقني وبدأت الحفر لإنشاء عارض طبيعي عبارة عن "شيار".