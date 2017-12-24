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حمدان: ميلاد المسيح من بيت لحم سيمحو عظيم الشر عن وجه الأرض‎

24
DECEMBER
2017
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كتب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
 
لأن الكلمة انبثقت نوراً مقدساً من بيت لحم على ارض فلسطين،فكان ميلاد الفادي السيد المسيح من امه العذراء مريم، كل الخير المقدس ليمحو عظيم الشر عن وجه الارض.
 
لأن أمتي من المحيط الى الخليج العربي اعظم من سواد حقدهم، لان القدس محتلة وعاصمة عروبتنا (بقرارات ترامب او بلاهن)، وستبقى طريق كفاحنا ونضالنا وقيمة حياتنا واستمرارية وجودنا الانساني الى يوم القيامة قبل تحريرها، وبعد الحرية الكاملة لا شرقية ولا غربية "ولاشيء"..
 
الا القدس الحرة العربية ..
 
افرحوا الفرح العظيم وسنفرح ونغني لاننا هزمناهم ونحن على طريق القدس طريق المذود الى بيت لحم .
 
فلاخوف ولا انكسار ولا انهزام..
 
كل عام وميلاد السيد المسيح سيبقى الامل والحياة وحقيقة الخير العميم.
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