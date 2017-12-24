مؤسسة رينه معوّض تختتم نشاطات "قرية الميلاد 2017"!‎

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"بميلادك يا ربي بتكبر المحبة"... ولأن المحبة كبيرة تتخطى كل الحسابات الحزبية والسياسية والشخصية الضيقة، تجلّت بأبهى صور ولقطات يومية عاشها اهالي زغرتا مع بعضهم في اللقاء الذي نظمته مؤسسة رينه معوض، من اجل أطفال وشباب وشابات وشيوخ زغرتا والزاوية وكل الجوار.

فبعد 4 أيام من الاحتفالات والنشاطات والبرامج التي زينت البلدة ترنيماً وإنشاداً وإضاءة، اختتمت مؤسسة رينه معوّض فعاليات “قرية الميلاد 2017" تحت عنوان “عيش حب زغرتا"، قدمت خلالها نشاطات ترفيهية منوّعة للصغار والكبار أدخلت الفرحة والبهجة الى قلب ووسط زغرتا. فتحوّلت ساحة كاتدرائية مار يوحنا المعمدان الى ساحة لقاء وتواصل بين ابناء المنطقة، تجدد فيها الامل والرجاء.

وشهد اليوم الاخير حفلا مميّزا بأجواء عائلية أحيته الفنانة ميا حداد غنّت فيه باقة من أجمل الاغاني، حضره رئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوض وعقيلته، بالاضافة الى نائب رئيس الرابطة المارونية الاستاذ توفيق معوض، وحشد من ابناء زغرتا من مختلف الاعمار.

وتوزّع برنامج "قرية الميلاد 2017" الذي امتد على مدى أربعة أيام بين النشاطات المسرحية والموسيقية والترفيهية، ومن أبرزها استعراض مسرحي راقص للصغار قدمته محبوبة الاطفال غنوى، وقفة غنائية لانطوني وباميلا معراوي، ريسيتال ميلادي لعبير نعمة تلاه حفل موسيقي للفنان جورج نعمة، وحفل ميلادي لفرقة من الـEcole D’art et de Musique.

كما قدّمت القرية لزائريها هذا العام الفرصة لتذوّق اشهى المأكولات من اشهر المطاعم الموجودة في زغرتا وخارجها، بالاضافة الى معرض ميلادي لمنتجات يدوية وابتكارات خاصة بالعيد وهدايا الميلاد.

وأقيم حفل كوكتيل في دارة الرئيس رينه معوض جمع عددا من الاعلاميين والفعاليات الدينية والسياسية والحزبية والاجتماعية، حيث كانت كلمة لرئيس حركة الاستقلال ميشال معوض شدد فيها على معاني العيد الذي هو عيد العائلة وعيد الامل والرجاء، مجددا الرجاء بلبنان. ودعا إلى التعاضد من أجل زغرتا.

كما أقيم حفل كوكتيل آخر جمع العديد من أهالي منطقة زغرتا مع أبناء العائلة، حيث رفعت التحيات بين الأهل من اجل زغرتا وتمنيات ان تحمل الأعياد المجيدة كل خير وسلام ورجاء للبنان جديد.