إليكم التفاصيل عن عاصفة الميلاد وطقس الأيام المقبلة

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نشرت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمارة، نشرة الطقس لليوم الأحد والأيام المقبلة، ويبدو أنّ عيد الميلاد سيتّشح باللون الأبيض مع تساقط الثلوج.

وفيما يلي نشرة الطقس:

الاحد 24/ 12/ 2017: طقس غير مستقر عاصف مع انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح جنوبية غربية قوية (ينبه اصحاب البيوت البلاستيكية وصيادي الاسماك) وتهطل امطار غزيرة مع تشكل السيول وحدوث برق ورعد وزخات من البرد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر – يطلب من المواطنين الانتباه من سلوك الطرقات الجبلية ( ضهر البيدر وترشيش وغيرها) بسبب احتمال تساقط الثلوج.

11 - الاثنين 25/ 12/ 2017: طقس غير مستقر يتحول الى متقلب مع انخفاض درجات الحرارة - تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وربما اقل من ذلك – برودة ليلاً.

12 – الثلاثاء 26/ 12/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة – رياح شرقية.

13- الاربعاء 27/ 12/ 2017: طقس مستقر مع استقرار درجات الحرارة – رياح شرقية.

14 – الخميس 28/ 12/ 2017: طقس مستقر مع استقرار درجات الحرارة – رياح شرقية.