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"مها" مُنعت من السفر.. بلبلة في مطار بيروت!

24
DECEMBER
2017
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منع طاقم طائرة إماراتية أمس السبت مواطنة وكاتبة تونسية الجنسية، كانت تتأهب للقيام برحلة، انطلاقا من مطار رفيق الحريري الدولي، من صعود الطائرة، بدون الإفصاح عن أسباب المنع.

 

ونقلت جريدة "الجمهورية التونسية"، تصريحا للكاتبة التونسية مها الجويني، كتبته من مطار بيروت قالت فيه: "أنا الآن في مطار رفيق الحريري وممنوعة من ركوب الطائرة الإماراتية وهي رحلتي من بيروت لبكين، لأن جنسيتي تونسية، أرجو المساعدة".

 

وأضافت: "رغم المنع انا فخورة واعتز ببلادي".

 

وكانت شركة طيران الإمارات، أصدرت الجمعة، منشورا يمنع التونسيات من السفر، إلى وعبر دولة الإمارات باستثناء التونسيات المقيمات وحاملات جواز سفر دبلوماسي.

 

وعلى إثر هذا المنشور، استدعت وزارة الخارجية التونسية الجمعة سفير دولة الامارات العربية المتحدة بتونس، للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص الاجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الامارات.

 

وقال السفير الإماراتي، إن هذا القرار كان ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية، وقد ألغي.

 

(جريدة الجمهورية التونسية)

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