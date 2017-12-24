استقرار الوضع في لبنان قرار دولي ثابت لن تهزه الجولات ولا الصواريخ

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... إنّ استقرار الوضع في لبنان، وتأكيد التزامه بالقرار الدولي 1701 الذي خرقته إسرائيل أكثر من 11 ألف مرّة منذ العام 2006 وحتى اليوم، هو قرار دولي ثابت، ظهر بشكل واضح من خلال أداء الدول أثناء إعلان الحريري عن استقالته من الرياض. فوقوف مصر الى جانب لبنان في هذه الأزمة هي تأكيد على أهمية استقرار لبنان بالنسبة للدول العربية، واهتمام فرنسا وانكبابها على حلّ الأزمة بالسرعة الفائقة التي حصلت هو كذلك، على ما شدّدت، تأكيد على أهمية المحافظة على التهدئة والإستقرار في هذا البلد بالنسبة للدول الأوروبية ككلّ.

حتى أنّ الولايات المتحدة الأميركية التي اعتقدت السعودية أنّها ستقف الى جانبها عندما احتجزت الحريري وأرغمته على تقديم استقالته من خارج البلاد لأنّ إيران و»حزب الله» يتدخّلان في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، خذلتها، والدليل موافقتها على التسوية وإعادة الوضع في لبنان الى ما كان عليه قبل الإستقالة. فضلاً عن استمرارها في تقديم المساعدات العسكرية للجيش كونها تثق بالدولة اللبنانية كما بقدرات عناصر المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية اللبنانية في مجال مكافحة الإرهاب.