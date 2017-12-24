احتفالات وهدايا للأطفال عشية الأعياد

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حمل عيد الميلاد عشية الاحتفال بالمناسبة هدايا للأطفال من مختلف الطوائف اللبنانية، فيما أقيمت احتفالات ميلادية في مختلف المناطق تخلَّلتها عروض راقصة وتراتيل ميلادية ونشاطات ترفيهية وألقيت كلمات تناولت معاني العيد وتقاليده.

وللمناسبة، أقام رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة احتفالاً لأطفال أيتام من عدد من الجمعيات والمدارس، وزَّع خلاله الهدايا عليهم والتقط معهم الصور التذكارية.

وكذلك رعى البطريرك الماروني بشارة الراعي احتفالاً ميلادياً في بكركي لـ500 طفل من مؤسسات اجتماعية، نظمته مؤسسة «إيناس أبوعياش الخيرية»، وتضمن توزيع هدايا على الأطفال، إضافة إلى برنامج ترفيهي.

وحضر الاحتفال وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان وفاعليات اجتماعية.

وألقى الراعي كلمة في المناسبة رحب فيها بالأطفال من مختلف الطوائف. وقال: «من الممكن أن هؤلاء الأطفال يفكرون أن من يزورون بكركي هم السياسيون ورجال الدين، والحلم الذي كان يراودهم بزيارة بكركي تحقق اليوم، وزيارتهم هي غنى لنا». وحيا المؤسسات الخيرية على «كل ما تقوم به لكي يفرح الأطفال والناس والشبــيبة بالأعياد، كون العيد ليس مقتصراً على فئة من الناس بل هو لكل الناس». وقال: «نحن هنا اليوم نفرح، على أمل الفرح كل عام إن شاء الله».