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روسيا تشعلها: لا مكان لمن يريد الرحيل الفوري للأسد !

24
DECEMBER
2017
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صرّح رئيس الوفد الروسي للمباحثات الدولية حول سوريا في أستانا ألكسندر لافرينتييف، أن مؤتمر سوتشي “ينتظر كل من لديه نهج إيجابي”.

وقال لافرينتييف لـ “سبوتنيك” “لو أوليتم اهتماما للبيان المشترك لإيران، وروسيا، وتركيا، فإنه ينص على أن مؤتمر الحوار الوطني يرحب بكل ممثلي المعارضة السورية، الذين يؤيدون وحدة أراضي سوريا، وسيادتها، ومحاربة تنظيم “داعش”، والطابع المدني للدولة، على الرغم من أنه يتم التشكيك في هذا البند”.

وتابع “في حال كان لدى الناس تطلعات إيجابية فإننا مستعدون لإستقبالهم ومنحهم فرصة للقدوم”. وأضاف “أما في حال أرادوا استخدام ساحة سوتشي من أجل رفع شعارات حول عدم مقبولية بقاء الأسد في السلطة، أعتقد أنه لا مكان لهم هناك، لأنه سيكون من الواضح أن هؤلاء الناس يريدون استمرار النزاع المسلح”.

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