فيديو - وزير العدل يتحرك في قضية الوزير المرعبي

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بطلب من وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل قام بها وزير العدل سليم جريصاتي بناء على المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالطلب من النيابة العام التحرك في ما يتعلّق بما قام به وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي كاسراً الباب الخارجي لمحطة الكهرباء في حلبا، من اجل توفير الكهرباء للبلدات والقرى في محافظة عكار المحرومة بفعل إضراب الموظفين... لكن المستغرب في كل هذه القضية هو ظهور عناصر من القوى الامنية وهم يتفرجون على ما يفعله المرعبي من دون اي ردّة فعل، هم الذين من المفترض ان يكونوا الساهرين على الامن والاستقرار والصائنين للمرافق العامّ