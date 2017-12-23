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فيديو - وقائع جديدة في ملف التعرض لمقام رئاسة الجمهورية وما أثير في اعقابها عما سمي مسألة الحريات

23
DECEMBER
2017
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بعد معلومات مسربة عن وقائع ما حصل مع النائب بطرس حرب عند دخوله مكتب قاضي التحقيق الاول وفيها اثبات على ما سبق ان اكده مجلس القضاء الاعلى ثم وزير العدل بان حرب لم يكن يحمل معه اي دفوع شكلية ولكنه اتى حينها ليستمهل مرة ثانية لتقديمها.

الامر الذي لا يجيزه القانون ويعتبره تسويفا وعرقلة للعدالة لا سيما ان محضر جلسة 4 / 12 قد اورد على ما ورد في بيان مجلس القضاء الاعلى، تدوين النائب حرب لتقديمه دفوع شكلية في الجلسة اللاحقة.

اما الاخطر من ذلك، ان النائب بطرس حرب قد تباهى في الاعلام في مؤتمره الصحافي انه قدم طلبا برد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور وانه سوف يشكوه في التفتيش القضائي، الا انه عاد وبصورة مستترة من دون ان يكشف ذلك الى العلن وسحب طلب الرد يوم الجمعة 22 كانون اول الساعة الثانية ظهرا ولم يقدم اي مراجعة لدى التفتيش القضائي، ما يدل على امرين، اما الشعبوية والديماغوجية في الخطاب واما الوعي بان القانون يسمو على الجميع، او الاثنين معا ، فمن جهة يقوم حرب ببطولات وهمية ومن جهة اخرى يتخذ تدابير عقلانية تجري وفقا للقانون ووفقا لمفاوضات تسوية تناقش في السر.

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