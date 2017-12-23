بالفيديو - "بالطول بالعرض...حنجيب الكنيسة أرض" - مئات المصريين يهاجمون كنيسة ويطالبون بهدمها

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أعلنت مطرانية أطفيح للاقباط الارثوذكس اليوم (السبت) تعرض إحدى كنائسها الى التخريب بعدما هاجمها مئات الأشخاص وطالبوا بهدمها أمس منادين "بالطول بالعرض...حنجيب الكنيسة أرض".

وأوضحت المطرانية في البيان «تعرضت (..) كنيسة الامير تادرس في قرية كفر الواصلين في أطفيح أمس إلى الاعتداء من قبل مئات الأشخاص، الذين تجمهروا أمام المبنى بعد صلاة الجمعة، مرددين هتافات عدائية»، مؤكدةً أن الأشخاص «طالبوا بهدم الكنيسة ثم قاموا باقتحامها ودمروا محتوياتها، بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين المتواجدين».

وذكرت المطرانية أن قوات الأمن قامت بتفريق «المعتدين وتأمين المنطقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح» من دون تحديد عددهم، موضحة ًأن «المكان المعتدى عليه تقام به الصلوات منذ قرابة خمسة عشر عاماً. وبعد صدور قانون بناء الكنائس تقدمت المطرانية رسمياً لتقنين وضعه ككنيسة».

وتشهد مصر وخصوصا منطقة الصعيد اعتداءات على الاقباط، كما استهدفتهم في الاشهر الاخيرة اعتداءات متطرفة دامية.