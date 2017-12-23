تجمع عائلات بيروت زرع الفرح في ١٦٠٠ قلب

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وصل بعد ظهر السبت نحو سبعون باصاً إلى قصر سرسق في منطقة الرميل حيث نظّم تجمّع عائلات بيروت احتفالاً ميلادياً للأطفال برعاية سيادة المتروبوليت الياس عودة ممثلاً بالأب نقولا سميرا، وبحضور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، ووزير السياحة أفيديس كيدانيان، وأمين عام الاتحاد من أجل لبنان الأستاذ مسعود الأشقر، وأهالي مناطق الرميل والمرفأ والمدور والأشرفية والصيفي.

وشارك في الاحتفال ما يقارب ١٦٠٠ طفل من الكشافة الأرثوذكسية وجمعية "أفيل" وأولاد المنطقة.

وبعد استعراض الكشافة الأرثوذوكسية للنشيد الوطني اللبناني وتلاوة نشيد الميلاد من قبل الأب نقولا سميرا، ألقى الوزير نقولا تويني باسم تجمع عائلات بيروت كلمة رحّب فيها بالأولاد وأهاليهم، وشكر المطران عودة على رعايته الحفل قائلاً إن "أولادنا مسؤولية تجدد المجتمع، وها هم يتعلمون من أخطائنا حيث مارسنا الحرب ليمارسوا السلام والوحدة الوطنية وينعموا بها في عهد فخامة الرئيس ميشال عون الذي حرر الإرادة الوطنية في الداخل والخارج فأصبح قرارنا لبنانياً وطنياً حراً".

وانطلق الاحتفال باستعراضات السحر التي أذهلت الحضور وشارك فيها الصغار والكبار ورافقت الأغاني الميلادية أجواء اللعب كما انبهر الأولاد بحضور بابا نويل الذي قام بتوزيع الهدايا على الجميع.