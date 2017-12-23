بعد إعلان وفاتها أمس.. مفاجأة كبيرة عن "الرضيعة"!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ إدارة مستشفى "دار الأمل الجامعي" في بعلبك أكّدت أنّ الطفلة الرضيعة الحديثة الولادة التي عثر عليها العامل السوري "م. الصالح" صباح أمس ملقاة داخل صندوق كرتون وفاقدة الوعي في سهل بلدة كفردان، والتي تسلّمها ونقلها إلى المستشفى رئيس بلدية كفردان مهدي زعيتر، هي الآن بصحة جيّدة وتلقى كلّ العناية المطلوبة، وقد أطلقت عليها تسمية ABC لكونها مجهولة الهوية حتى الآن.



علماً أنّ الطفلة كان قد توقّف قلبها ظهر أمس، وأعلنت حالة وفاتها، ووضعت داخل برّاد المستشفى، ولكن لدى كشف الطبيب الشرعي عليها لتحديد أسباب الوفاة، تبين أنّها استعادت بعض مؤشرات الحياة، فنقلت على الفور إلى غرفة العناية المشدَّدة، وخصّص لها فريق طبي سهر عليها طوال اللّيل الفائت، وتمكن من إنقاذ حياتها.