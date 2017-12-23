كفرعقاب زينت بيوتها بيتاً بيتاً واطلقت سوقها الميلادي (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

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بالرغم من عدد سكانها المتواضع في فصل الشتاء وبالرغم من ارتفاعها لأكثر من ١٢٠٠م عن سطح البحر، إفتتحت بلدة كفرعقاب المتنيّة سوقها الميلادي الذي سيمتد على مدى يومين وسط أجواء إحتفالية.

فبالإضافة الى الشخصيات المتنية التي شاركت رئيس وأعضاء مجلس بلديتها والأهالي في إضاءة الشجرة الميلادية وافتتاح السوق الميلادي، شارك ابن كفرعقاب الفنان العالمي ابراهيم معلوف أهل بلدته فرحتهم بمعايدة مباشرة من فرنسا عبر شاشة عملاقة خلال حفل الافتتاح، بعدها جال الصغار والكبار في ساحة "البلاطة" والشوارع المتفرّعة منها حيث شُيّدت مغارة عملاقة وزُيّنت البيوت بطريقة متناسقة أظهرت جمال المنازل القديمة ونالت إعجاب الحاضرين.