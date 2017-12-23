الرئيس عون واللبنانية الاولى يشاركان في قداس الميلاد في بكركي بعد غد الاثنين

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يشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى قبل ظهر الاثنين المقبل في القداس الاحتفالي الذي يقام في الصرح البطريركي في بكركي لمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي يترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، على ان يسبق القداس خلوة متوقعة بين الرئيس والبطريرك تتناول الاوضاع العامة في البلاد.

ولمناسبة الميلاد ورأس السنة الجديدة ابرق الرئيس عون الى عددٍ من ملوك ورؤساء الدول مهنئا بحلول الاعياد متمنياً لشعوب هذه الدول وقادتها الخير والسلام وراحة البال.





سفير لبنان المعين في الفاتيكان

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا السفير اللبناني المعين في الفاتيكان انطونيو عنداري لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، وزوده بالتوجيهات اللازمة متمنيا له التوفيق.