الغداء السنوي لـ «نقابة أصحاب الحضانات»

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بدعوة من نقابة اصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان اقامت النقابة حفل غدائها السنوي دعت اليه اصحاب دور الحضانات المتخصصة في لبنان المنضوية تحت راية النقابة منذ تأسيسها في العام ٢٠٠٥ مع الاعضاء الجدد لشكرهم على ثقتهم التي يولونها للنقابة و دورها في تفعيل وتعزيز قطاع الحضانات في كل المحافظات ومساعيها في سبيل دعم وحماية حقوق الطفل من خلال نشاطاتها التوعوية مع دور الحضانات .



حضر الحفل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار كذلك حضرت ملكة جمال لبنان ٢٠١٥ فاليري ابو شقرا داعمة قطاعاً يهتم اولاواخيراً بالطفولة ، كماشارك في الحفل عدد من الوجوه الاعلامية المعروفة والتي واكبت نشاطات النقابة وسلطت الضوء عليها من خلال وسائل الاعلام المرئية والمقروءة..

خلال الحفل قدم مجلس النقابة درعاً تكريميا للعميد ريمون خطار عربون شكر وتقدير على توقيعه مشروع التدريب المجاني على الاسعافات الاولية والحريق والاخلاء الذي ستقوم به النقابة بالتعاون مع الدفاع المدني والذي يشمل كل فريق عمل الحضانات المنتشرة على الاراضي اللبنانية مما يسهم في استيفائها معايير السلامة وللحفاظ على سلامة الاطفال في دور الحضانات .



بدوره القى العميد خطار كلمة شكر فيها النقابة على التكريم وشدد فيها على اهمية التدريب الذي يصب في صلب مهام الدفاع المدني لا بل هو رسالة يهدف من خلالها الى نشر التوعية والثقافة لبناء مجتمع مدني سليم .



واضاف انه دأب منذ توليه ادارة هذا الجهاز على تحفيز المجتمع المدني من خلال دورات تدريبية في كافة المؤسسات العامة والخاصة لا سيما في الجامعات والمدارس لان المجتمع السليم يبنى على اساس الثقافة والتوعية .

في الختام وعدت نقابة اصحاب الحضانات المتخصصة الحضور بالمزيد من التقدم العطاءات والانجازات عبر تضافر الجهود والتعاون لما فيها مصلحة الطفل .