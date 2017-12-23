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بيطار يتفقد كبار السن في عكار

23
DECEMBER
2017
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لمناسبة عيد الميلاد المجيد اقام رئيس التعاون الدولي لحقوق الانسان المحامي الدكتور زياد بيطار وعقيلته السيدة مها بيطار مأدبة محبة لكبار السن في دار العجزة في بلدة عندقت بمشاركة مدير الدار وفعاليات اجتماعية.

 

بعد الغداء تفقد بيطار احوال المقعدين منهم في غرف العناية وتحادث معهم للاطلاع على اوضاعهم. وشكر خلال جولته على اقسام المأوى الرهبنة المارونية ومؤسسة كريتاس على حسن رعايتهما للمسنين من ابناء عكار كما نشكر كل القيمين والموظفين على اخلاصهم في عملهم.

 

وقال جئنا نشاركهم فرحة العيد زمن الميلاد لنبعث الامل في نفوسهم علنا نخفف عنهم آلامهم ونستبدلها بآمال الحياة بولادة الطفل اليسوع التي تتجدد لتبعث الحياة من جديد في كل مراحل العمر من اولها الى اخرها واكد اننا نتضامن معهم في مأواهم في مل الاوقات ونعتبرهم فخرنا وعزنا واهلنا واخوتنا في الانسانية واللبنانية فتكتمل فرحة عيد الميلاد بنشر المحبة والآلف ومشاركة الانسان المحتاج في مسيرة ايامه فنشعر بوجود العذراء تباركنا وتشجعنا للاهتمام بغيرنا ممن لا يستطيع ان يبادلنا المصالح والمنفعة الشخصية

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