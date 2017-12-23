بالتفاصيل - 3 أيام من العواصف والثلوج والامطار!

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إليكم نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني اليوم السبت:

الحالة العامة: منخفض جويّ يؤثر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط بدءاً من بعد ظهر اليوم السّبت ويستمر حتّى صباح يوم الإثنين.

الطقس المتوقّّع في لبنان:

السّبت: غائم جزئيّاً إلى غائم مع غبار ورياح ناشطة تقارب 65كلم/س(75كلم/س شمالاً) يرتفع معها موج البحر لثلاثة أمتار، وانخفاض درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات دون تعديل يذكر على الساحل، كما تتساقط بعض الأمطار الموحلة ليل السّبت/الأحد.

الأحد: غائم مع أمطار غزيرة أحياناً ورياح شديدة تقارب 75كلم/س(90كلم/س شمال البلاد) يرتفع معها موج البحر لأربعة أمتار، كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1700م ويتدنّى تدريجيّاً مع الإنخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة ليلامس 1300م ليل الأحد/الإثنين.

الاثنين: غائم جزئياً مع انخفاض إضافيّ بدرجات الحرارة وأمطار وثلوج في الصباح الباكر على ارتفاع 1200م، يتحسّن الطقس تدريجيّاً خلال النهار.