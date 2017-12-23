ميشال عون.. الرجل الطيب.. هكذا عرفته في فرنسا

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الرقيب - د. سامي كليب - حين عاد أحد آخر قادة الثورة الجزائرية محمد بوضياف إلى بلاده من منفاه المغربي مطلع تسعينيات القرن الماضي ليتولى شؤون الرئاسة فيها، لازمته صفة "الرجل الطيب". ولأنه طيب ونزيه، اعتقد أنه قادر على شن حملة واسعة ضد الفساد في بلاده، وطالب بعودة الجيش إلى ثكناته، رغم أن بوضياف ما كان قادراً على العودة لولا دعم الجيش له الذي كان في حينه يبحث عن "شرعية ثورية" تعيد الطمأنينة إلى قلوب الجزائريين حين غرقت بلاد المليون شهيد في دماء الحرب بين متطرفين إسلاميين والجيش. لم يستطع بوضياف إكمال حلمه بمحاربة الفساد. كان الاغتيال في مدينة "عنابة" الجميلة بانتظاره.. سقط مضرّجاً بدمائه وهو يلقي خطاباً وارتقى شهيداً، ولا تزال قضية اغتياله حتى اليوم غامضة.

لا أدري لماذا حضرتني صفة "الرجل الطيب" حين زرت العماد ميشال عون للمرة الأولى في منفاه الفرنسي. كنت، أنا المنفي طوعاً إلى باريس مذ قَتَلَ مدّعو الوطنية قضاياهم على مزابل السياسية والمال وحولوها الى بنات هوى على مفترقات الطرق، أحمّل عون جزءاً من مسؤولية الدمار والقصف الذي لحق ببيروت الغربية في خلال الحرب. وكنت أنتمي الى تيار يساري واسع يناهضه ويرفض سياسته لأسباب وطنية محلية، خلافاً للبعض الآخر الذي ناهضه من منطلق إستزلام هذا البعض للفريق السوري ـ اللبناني، تماماً كما إستزلم لاحقاً للكثير من الدول التي تدخلت في شؤون لبنان المناهضة لسوريا.

ها أني اليوم إذاً، أمام العماد ميشال عون. أريد أن أعرفه أكثر. أرغب في أن أنسج معه علاقة ثقة، كي أكتب عنه (في صحيفة السفير) ما ينبغي كتابته بعيداً عن ضغوط هذا الطرف ومصالح ذاك. كان العماد المتمرّد آنذاك واحداً من ثلاثة قادة لبنانيين منفيين في فرنسا قسراً أو طوعاً، هم الرئيس أمين الجميل والعميد ريمون إده وعون. وقد ربطتني بالثلاثة لاحقاً علاقة ثقة وشفافية ومحبة.

بدأت أقرأ عنه وله. تابعت كل حركته السياسية وتصريحاته. تعرّفت على المقربين منه. كان في مقدمهم النائب الصديق سيمون أبي رميا، صاحب الفضل الأول في اقترابي من الجنرال والذي ناضل الى جانبه حين تراجع كثيرون، وحمل لواءه عالياً في فرنسا ومع الإعلاميين رغم الظروف الصعبة. كذلك كانت السيدة كلود، ابنة الرئيس، حاضرة بابتسامتها في المؤتمرات وبعباراتها اللطيفة حتى مع الخصوم، فساهمت بجذبنا أكثر للتعرف على "التيار" وأهله. كانت أيضا الصبية العاملة في الظل كالجندي المجهول إلهام (لا أدري أين صارت اليوم)، تتكفّل بتأمين كل ما يلزم من كتب ومراجع ومستندات للتعرف أكثر على العماد عون، وكنّا نتحادث في المؤتمرات واللقاءات مع العميد المتقاعد فايز كرم الحاضر دوماً.

منذ اللقاء الأول مع العماد عون، بدا لي رجلاً شفافاً، نزيهاً، صادقاً، صلباً، مثقفاً وطيباً الى أقصى حد. أتصل به صباحاً أو ليلاً لمعرفة خبر أو للوقوف على رأيه، فيسارع الى الرد من دون مواربة وبصراحته المعهودة والتي أزعجت كثيرين.

عرف اللبنانيون ميشال عون ضابطاً كبيراً في الجيش، و"متمرداً" على الدور السوري، ومعارضاً سياسياً شجاعاً، لكني على يقين بأن قلّة قليلة تعرف كم أن الرجل واسع الثقافة، متعدد القراءات والاهتمامات، فهو اطلع على الديانات الهندوسية والبوذية تماماً كما تعمق بالإسلام والمسيحية، وقرأ كتباً كثيرة عن الفكر السياسي والاستراتيجيات العالمية، وعن بناء الدولة وتركيبة المجتمعات والأسس التربوية والأخلاقية. كان مع السيدة الفاضلة زوجته يمضيان ساعات طويلة في القراءة، خصوصاً في مراحل الوحدة الطويلة التي عاشها عون في منفاه الفرنسي حين انفضّ عنه المستزلمون.

قاتل بشرف وصالح بشرف

عون الذي عرفته في فرنسا، هو نفسه الذي أراه اليوم. لم تُغيّره المناصب ولا أغرته الكرسي التي كان يدرك تماماً أنه واصل اليها لا محالة. هو رجل مؤمن بالوطن والمؤسسات، يعتز بمسيحيته ويمارسها، لكنه غير طائفي. كان يحدثنا عن ذكرياته الصعبة مع الفلسطينيين، هو الذي ترعرع في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، فيقول: "صار يعزّ علينا أننا نحن اللبنانيين نعبر من أرضنا الى أرضنا فنخضع إلى تدابير لا تليق بالوطن ولا بالسيادة، وصار يعزّ علينا أكثر ان الضابط منّا يتعرض للتفتيش أيضاً على أرضه من قبل حواجز ليست لبنانية". لكنك لو سألته عن الحقّ الفلسطيني، فستجد أمامك رجلاً مدافعا بشراسة عن حق الفلسطينيين بالعودة الى وطنهم، وشاجباً بشراسة أكبر إجرام إسرائيل، ونافياً كل ما أُشيع عنه في وقته عن غض الطرف عن الاجتياح الإسرائيلي، ومذكراً بما قاله أوري لوبراني في حينه: "إن عون خطر يجب إزالته، وهو يحفر قبره بيده". وحين وقع عون وثيقة التفاهم مع "حزب الله"، لم ينس الفلسطينيين قال: "لا بدّ من إطلاق حريّة اللاجئين الفلسطينيين في السفر، لا بدّ من تحسين ظروف معيشتهم".. نتمنى فعلا أن يحقق ذلك.

"الرجل الطيب" الذي غادر لبنان بعد خسارة معركته ضد الجيشين السوري واللبناني، لم يتحدث أبداً بحقد عن سوريا حتى في عزّ الخصومة. كان يجاهر بالخصومة السياسية لكنه يبقى وفياً لمبدأ الشفافية. روى لي في إحدى المرات كيف كان يغنّي مع سعيد عقل والسيدة فيروز "سائليني يا شام"، وقال أكثر من مرة: "أنا عسكري، وطبيعة ثقافتي أن من تحاربه اليوم يجب أن تتفاوض معه غداً، فإذاً لا يوجد شيء ثابت، ولا كراهية عندي، ثمة خصومة سياسية صنعتها الظروف، كل ما أستطيع قوله هو أن يدنا ممدودة للخير، وفي اتجاهه، وحين خرجت سوريا من لبنان لم تعد لي معها أي مشكلة".

لم تترك الحرب اللبنانية رجلاً الا وأغرقته في براثنها، فحتى كمال جنبلاط قائد "الحركة الوطنية" الذي تعمق في فلسفات الهند والروحانيات وأفكار المحبة والسلام، غرق في الحرب الدموية في لحظة مفصلية. لكن للعماد عون نظرته الخاصة عن الحروب والقتل والقتال فيقول: "انا لا احب الموت لأحد، أكره القتل والقتال رغم اني عسكري ويجب مقاتلة عدوي الإسرائيلي. ان قصة الحياة والموت بالنسبة لي أمر وجداني، وأنا لا أفرح لموت أحد حتى لو كان عدوي، هذه قضية وجدانية وايمانية ليس لها علاقة بالسياسة والواقع". لعل هذه الوجدانية الصافية عن عون هي التي دفعته لان يقول لي في احد اللقاءات انه لا يحب كثيراً شكل صليب القوات اللبنانية "لأنه على شكل خنجر".

كنّا نجادل العماد عون في منفاه الباريسي كثيراً حول المقاومة وسلاحها، وحول "حزب الله" ودوره. لكنّي في كل مرة كنت اُعجب بهذا الرجل، الذي يحب دولته ويريدها وحيدة على أرضها بلا سلاح آخر لأي طرف، لكنه في الوقت عينه يكيل الاعجاب لشخص السيد حسن نصرالله ويعتبره استثنائياً في استنهاض شعبه وفي قتال عدو شرس كإسرائيل. كان يقول هذا في أوج خصومته مع "حزب الله" وسوريا، وليس اليوم. قال لي مرة: "لا تقوم مقاومة بهذه القوة الا اذا ارتبطت بالصدق والصراحة والشجاعة، وليس كل قيادي يستطيع أن يفعل ما فعله السيد نصرالله"…

لم يتغير ميشال عون، عاد ليقول قناعته بضرورة المقاومة حين شارف على الوصول الى الرئاسة. لم تردعه الضغوط ولا أخافته التهديدات ولا أغرته الاغراءات. قال: "ما من مقاومة إذا كان الشعب لا يحضنها. هذه المقاومة هي من الشعب. إذا تحدّثنا عن المقاومة في الجنوب، المقاومة هي وليدة الشعب اللبناني القاطن على الحدود الجنوبيّة. ما من مقاومة إذا لم تكن هناك بيئة حاضنة والشعب هو من يحضُن المقاومة سواء ذُكِرًت كلمة المقاومة في بيان وزاري أو لم تذكر".

وحين سألته مرة عن رأيه بالرئيس بشار الأسد وعن احتمال عودة الجسور بينهما، في حين كان كثيرون يعتبرون مجرد السؤال تهمة أو أن فيه مغالاة ولا منطق، أجاب الرئيس عون بشفافية وصدق: "إن بشار الأسد هو رئيس الجمهورية العربية السورية ويجب ان نتعاون معه عاجلاً أم آجلاً لبناء علاقات مستقبلية واضحة بين البلدين تحمي البلدين".

بعد أكثر من ١٠ سنوات على هذا الكلام، وبعد عودة الجنرال الى بيروت والمباشرة بوضع برنامج انتخابي ممتاز، خصوصاً في جوانبه المتعلقة ببناء الدولة والمجتمع، استقبلني الرئيس بشار الأسد في دمشق، فسألته عن رأيه بمجموعة من الشخصيات السياسية في لبنان. كانت الحرب التي تعرضت لها سوريا تقتل البشر وتدمر الحجر، وكان بعض حلفاء الأمس صاروا أعداء اليوم وارتموا في أحضان المملكة العربية السعودية وغيرها. قال لي الرئيس الأسد: "ان هذا الرجل عروبي ووطني، واني احترم فيه أنه قاتل بشرف وصالح بشرف، وانه ضرورة للبنان". علمت لاحقا أن دمشق قالت كلمتها حياله في خلال تنافسه مع حليفها سليمان فرنجية للانتخابات الرئاسية، ومفاد ذاك الموقف أن عون يستحق الرئاسة الآن وسيكون جيداً للبنان وللعلاقة مع سوريا ولمحور المقاومة، وأن الحليف فرنجية لا يزال في مقتبل العمر ويستطيع أن يصبح في يوم قريب رئيساً…

وحين صرت أزور الجنرال عون في لبنان بمعية الصديق الغالي النائب عباس هاشم، فاجأني بمدى حبّه لسوريا ورغبته بخروجها منتصرة من الحرب. ذهلني أكثر بأنه كان يتابع كل الوضع العسكري السوري على الخرائط بدقة متناهية، بينما حلفاء سابقون لدمشق، ومستزلمون سابقون كان يقرأون على خرائط الأعداء ليعرفوا متى سيسقط النظام. لم يشك عون لحظة واحدة بأن الدولة السورية بقيادة الأسد آيلة الى السقوط، تماماً كما لم يشك لحظة بأنه هو نفسه نفسه سيصبح رئيساً للبنان.

رجل الدولة والمؤسسات

أحببت الجنرال عون وصرت قريباً منه. نشرت له كل ما أراد قوله في صحيفة "السفير" وعبر اذاعتي "مونت كارلو" و"فرنسا الدولية" اللتين كنت رئيس تحرير فيهما، ثم قدمت سيرة حياته عبر قناة "الجزيرة" في برنامجي السابق "زيارة خاصة"، وكانت لي فرصة أجراء آخر حديث معه قبل عودته الى لبنان نشرته على صفحة كاملة في صحيفة "السفير" في 4 نيسان 2005.

حين سألته في ذاك الحديث الأخير، عن نظرته إلى الدولة والمؤسسات. قال: "هناك أخطاء جسيمة في طريقة ممارسة الحكم، فحين نقول بلداً ديمقراطياً وحراً، هذا يعني أن كل انسان يمارس صلاحيته بمسؤولية، ولكن اليوم الجميع يتجاوزون صلاحياتهم. إذاً في البداية يجب إعادة تأهيل من يتولّى السلطة كي لا يتجاوز حدوده، يجب تنظيف الرأس بداية، يجب الاهتمام بالأدمغة، أي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وصاحبة الجلالة السلطة الرابعة (الاعلام). ينبغي أن يكون مجلس الوزراء موحداً، والوزير الذي يعارض إما يرحل أو يلتزم مقررات الحكومة، المعارضة هي في مجلس النواب والأحزاب والمجتمع المدني ولكن ليس داخل الحكومة. ثم بعد السلطات الرابعة يجب الانتقال الى المؤسسات لإعادة هيكلتها كي تصبح الاجهزة عيون السلطة التنفيذية والأمنية والمؤسسات العسكرية، لأنه بدون هذه العيون يمكن ارتكاب أخطاء جسيمية. ويجب تنظيم الأحزاب. ولكن ورشتي الكبرى التي أعتبرها صاحبة الأولوية فهي محاربة الفساد بقوة وإعادة اطلاق الاقتصاد. علينا تعويد الناس على المساءلة وإيجاد حلّ لمسألة الديون من خلال وقف هدر الموازنة وزيادة الدخل دون زيادة".

ولمّا سألته عن "حزب الله" الذي كان في موقع الخصومة آنذاك معه، سارع إلى القول كما يقول الواثق من كلامه: "ليست لدينا مشكلة مع حزب الله، نحن نتلاقى معه حول أشياء كثيرة.. يا أخي الجماعة عندهم حس المسؤولية بالتعاطي مع الواقع الاجتماعي مع مبدأ النظافة وهم يتلفتون الى شعبهم وليسوا فقط على المواقع".

فرحت لعودة العماد عون إلى لبنان. تمنيت له الوصول إلى الرئاسة. دافعت عنه في الكثير من وسائل الاعلام قناعة بأنه قادر على قيادة الدفّة الى برّ الأمان. ثم أجريت معه أحد آخر حواراته قبل الوصول الى الرئاسة عبر قناة "الميادين". عرض العماد عون في هذه الحلقة أبرز أفكاره عن الداخل والخارج (يمكن العودة إليها عبر الموقع)، لكني أعرض هنا أبرزها:

نحتاج إلى تغيير النظام التربوي، وعلى النظام السياسي أن يعتمد على كفاءات معيّنة بحيث يتساوى فيه المواطنون.

على النظام التربوي أن يكون تربوياً وألا يتم الخلط بين التعليم الديني والتعليم الاجتماعي، ويتركون بعد ذلك المجتمع يتطوّر تلقائياً.

عندما يُصبح الإنسان قيمة بحدّ ذاته ندخُل حينها في المواطنة، بحيث لا تعود حقوق المواطن ولا أيّ حق مدني له يصل إليه من خلال طائفته بل من خلال مواطنته. هذه النظريّة تعتمِد الكفاءة وتعتمد التمثيل الصحيح لشرائح الشعب.

أن نحلم بالتغيير هو شيء عظيم، وأن نحقّقه شيءٌ أعظم. أيها الشباب لا تنسوا أنّكم تعملون في مجتمع متحجِّر في مُعتقداتٍ مُسبقة تشكِّل العائق الأقوى في وجهكم.

إذا ما عدنا بالذاكرة إلى موضوع الزواج المدني وما فضحه من مواقف وأساليب وتعاون بين الأضداد في لبنان، نستطيع أن نُدرٍك أنّ قوى المواجهة لا تزال قادرة ولا تتوانى عن استنفار جميع الغرائِز للاحتفاظ بمواقع نفوذها.

إنّ الصراعات التي تقوم بين القوى المذهبيّة والإقطاع السياسي ومافيا المال، تقوم على شعارات زائفة.

الفساد بالـتأكيد سأحاربه، هذا أكبر آفّة في لبنان اليوم وتوجد ثغرات قانونيّة تشجّعه، وتوجد ثغرات إهماليّة تشجّعه، ويوجد تواطؤ للسياسيين، ويوجد أيضاً مع الأسف في كلّ القطاعات شأنٌ خاص للفساد يساعد على تحقيقه.

العلمانيون مثلاً لا يتجمّعون ضمن كتلة واحدة. أنا حزب علماني، تعال يا أخي لعندنا مهما كان مذهبك. لكن هؤلاء العلمانيين مستغنون عن الوظيفة في الدولة أو العمل معها. إذا كان يريد شيئاً من الدولة لا يجرؤ على أن يأتي لعندي لأنّه إذا لم يكن عند زعيم طائفته لا يمكن أن يقترحه "التيار الوطني الحرّ" لوظيفة من دون أن يقترحه زعيم طائفته لهذه الوظيفة.

سأحارِب الطائفية، لكن ليس عبر السلاح بل عبر برنامج تربوي. أي تغيير لا يأتي من قاعدة شعبيّة لا يمكنك المحافظة عليه، وأكبر دليل على ذلك تركيا. "أتاتورك" فرض العلمانيّة منذ مئة سنة، لكن العلمانيّة في تركيا سقطت. لماذا؟ لأنها ليست من إنتاج شعبه ولأنّ قراره كان فوقيّاً، فبقيت النفوس كما هي.

يقيني اننا كلبنانيين، علينا الاعتزاز برئيس من هذا الطراز، زنّر لبنان بطوق الكرامة والعزّة، وحمى المقاومة، وناهض كل الاغراءات المالية والضغوط السياسية والأمنية التي مورست عليه لتغيير أفكاره واستراتيجيته، وحافظ على الوحدة الوطنية عبر الوثيقة الشهيرة مع "حزب الله" ثم عبر التفاهم مع الرئيس سعد الحريري، وقدم برنامجاً سياسياً واجتماعياً وتربوياً واخلاقياً يمكن أن يبني وطناً، وأشعرَنا خصوصاً بأن الرئيس يمكن أن يكون دبلوماسياً وصلباً في آن، وأن الكرامة الوطنية أهم من أي اعتبار آخر .

أباطرة الفساد قتلوا بوضياف في الجزائر، نتمنى أن ينجح العماد عون في القضاء على الفاسدين لأنهم قتلة. ولا يسعني الا أن أرجو له طول العمر وموفور الصحة وكل عام وهو والوطن بالف خير.