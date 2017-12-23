living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 23-12-2017

23
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-




الاخبار

توقيف ضابط وعسكري و«قنصل»
أوقِف ضابط ودركي من قوى الأمن الداخلي، إثر الاشتباه في تورطهما بمحاولة تهريب 31 كيلوغراماً من الكوكايين عبر المطار. وقد شوهد الملازم أول ت. ع. بواسطة كاميرات المراقبة، يجرّ عربة الأمتعة لسيدة فنزويلية (مواليد عام ١٩٣٤) يرافقه سائقه العسكري. وبعد توقيف السيدة، وشخص لبناني كان في استقبالها منتحلاً صفة قنصل، ضُبطت كمية الكوكايين موضّبة داخل علب هدايا في حقيبتها. وعلمت «الأخبار» أنّ العسكري اعترف بعلمه مسبقاً بأنّ الحقيبة تحتوي كميات كبيرة من المخدرات، فيما كان الضابط يُصرّ على الإنكار.

تحقيق «إنساني»
تُجري إحدى أبرز المنظمات الإنسانية في لبنان تحقيقاً داخلياً تحت إشراف أمينها العام، بعدما تبيّن وجود شبهات مالية بحق أحد مسؤوليها في منطقة بعلبك ــ الهرمل بتهم فساد. وعلى الرغم من صدور قرار من رئيس المنظمة بتجميد عمل المسؤول المعني لحين إنهاء التحقيقات، إلّا أن الأخير لا يزال على رأس عمله في قسم المنظمة.

 

الجمهورية

يشكو أحد الوزارء من فرض التقشّف على وزارته والحقيقة أن الأمر هو معاقبة سياسية لفريقه.

يحاول أحد التيارات جذب شخصيات مناطقية الى صفوفه قبل الإنتخابات.

إتصل مرجع أمني بمرجعيات روحيّة ورؤساء بلديات في الأطراف ليطمئنهم الى استمرار التواجد الأمني على رغم هزيمة «داعش».

البناء

خفايا
فيما توقف المسؤولون السعوديون عن التهجّّّم على لبنان رئيساً وحكومةً وشعباً، واصلت وسائل الإعلام ولا سيما المقروءة والتابعة مباشرةً لعدد من أركان الحكم السعودي، حملتها العنيفة على الحكومة اللبنانية وسياساتها الداخلية وطرق معالجتها لعدد من الملفات مستخدمةً جمعيات تحت مسمّى «المجتمع المدني» لتوجيه السهام إلى حكومة الرئيس سعد الحريري، ما دعا أوساط سياسية إلى التساؤل عن الهدف من وراء ذلك.

كواليس
قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن مسؤولين أوروبيين نبّهوا أحد المسؤولين العرب إلى أنهم تلقوا اتصالات من أربع دول أوروبية شرقية تتلقى مساعدات أميركية يخشون انقطاعها، إذا التزموا التصويت مع القرار الذي يندّد بإعلان واشنطن للقدس عاصمة لـ»إسرائيل» وأنهم طلبوا ضمانات بتعويضها من الاتحاد الأوروبي، إذا صوّتوا مع القرار، وأن الاتحاد لا يستطيع فعل ذلك، لكنه مستعد لتطمين هذه الدول إذا تلقى ضمانة التعويض من الدول العربية المقتدرة، لكن الجواب العربي لم يصل، رغم تكرار المراجعات قبيل التصويت بساعات.

اللواء

لغز
ما زالت التحالفات الانتخابية بين تيّار كبير وحزب وسطي، خاضعة للأخذ والرد، على الرغم من حصول لقاء على مستوى عالٍ بين الطرفين.

همس
لاحظت مصادر دبلوماسية ان دولة كبرى داعمة للنظام في بلد مجاور، أحدثت ارباكات في ضوء الخطط الجديدة، المعلن عنها والمستتر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout