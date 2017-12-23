اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 23-12-2017

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الاخبار

توقيف ضابط وعسكري و«قنصل»

أوقِف ضابط ودركي من قوى الأمن الداخلي، إثر الاشتباه في تورطهما بمحاولة تهريب 31 كيلوغراماً من الكوكايين عبر المطار. وقد شوهد الملازم أول ت. ع. بواسطة كاميرات المراقبة، يجرّ عربة الأمتعة لسيدة فنزويلية (مواليد عام ١٩٣٤) يرافقه سائقه العسكري. وبعد توقيف السيدة، وشخص لبناني كان في استقبالها منتحلاً صفة قنصل، ضُبطت كمية الكوكايين موضّبة داخل علب هدايا في حقيبتها. وعلمت «الأخبار» أنّ العسكري اعترف بعلمه مسبقاً بأنّ الحقيبة تحتوي كميات كبيرة من المخدرات، فيما كان الضابط يُصرّ على الإنكار.

تحقيق «إنساني»

تُجري إحدى أبرز المنظمات الإنسانية في لبنان تحقيقاً داخلياً تحت إشراف أمينها العام، بعدما تبيّن وجود شبهات مالية بحق أحد مسؤوليها في منطقة بعلبك ــ الهرمل بتهم فساد. وعلى الرغم من صدور قرار من رئيس المنظمة بتجميد عمل المسؤول المعني لحين إنهاء التحقيقات، إلّا أن الأخير لا يزال على رأس عمله في قسم المنظمة.

الجمهورية

يشكو أحد الوزارء من فرض التقشّف على وزارته والحقيقة أن الأمر هو معاقبة سياسية لفريقه.

يحاول أحد التيارات جذب شخصيات مناطقية الى صفوفه قبل الإنتخابات.

إتصل مرجع أمني بمرجعيات روحيّة ورؤساء بلديات في الأطراف ليطمئنهم الى استمرار التواجد الأمني على رغم هزيمة «داعش».

البناء

خفايا

فيما توقف المسؤولون السعوديون عن التهجّّّم على لبنان رئيساً وحكومةً وشعباً، واصلت وسائل الإعلام ولا سيما المقروءة والتابعة مباشرةً لعدد من أركان الحكم السعودي، حملتها العنيفة على الحكومة اللبنانية وسياساتها الداخلية وطرق معالجتها لعدد من الملفات مستخدمةً جمعيات تحت مسمّى «المجتمع المدني» لتوجيه السهام إلى حكومة الرئيس سعد الحريري، ما دعا أوساط سياسية إلى التساؤل عن الهدف من وراء ذلك.

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن مسؤولين أوروبيين نبّهوا أحد المسؤولين العرب إلى أنهم تلقوا اتصالات من أربع دول أوروبية شرقية تتلقى مساعدات أميركية يخشون انقطاعها، إذا التزموا التصويت مع القرار الذي يندّد بإعلان واشنطن للقدس عاصمة لـ»إسرائيل» وأنهم طلبوا ضمانات بتعويضها من الاتحاد الأوروبي، إذا صوّتوا مع القرار، وأن الاتحاد لا يستطيع فعل ذلك، لكنه مستعد لتطمين هذه الدول إذا تلقى ضمانة التعويض من الدول العربية المقتدرة، لكن الجواب العربي لم يصل، رغم تكرار المراجعات قبيل التصويت بساعات.

اللواء

لغز

ما زالت التحالفات الانتخابية بين تيّار كبير وحزب وسطي، خاضعة للأخذ والرد، على الرغم من حصول لقاء على مستوى عالٍ بين الطرفين.

همس

لاحظت مصادر دبلوماسية ان دولة كبرى داعمة للنظام في بلد مجاور، أحدثت ارباكات في ضوء الخطط الجديدة، المعلن عنها والمستتر.