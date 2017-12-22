بالصور - قطاع الشباب نظّم نشاطاً ميلادياً للأولاد ذوي الأوضاع الخاصة (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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نظّم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر نشاطاً ميلاديا للأولاد ذوي الأوضاع الخاصة الذين ترعاهم مؤسسة AFEL تحت رعاية السيدة شنتال عون باسيل.



وانطلق 130 طفل وطفلة بين الخمسة والأربعة عشر عاماُ من مقرّ المؤسسة إلى مركز The Bridge في سن الفيل الذي فتح أبواب Fun Scape كي يمرح الأولاد قبل أن يتنزهوا في Christmas Village ويستمعوا إلى الترنيم الميلادي.



وكانت السيدة شنتال بانتظار الأولاد في مركزية التيار لتوزيع الهدايا قبل أن ينضم إليها رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل. وشدّدت السيدة شنتال على أهمية زرع البهجة والسعادة في قلوب الأطفال وجعلهم يعيشون فرح الميلاد وولادة المخلص.