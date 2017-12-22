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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

على عكس كل التسريبات والتشويشات، تؤكد المعلومات الموثوقة أن لا مشكلة إطلاقا بين بعبدا وعين التينة. ولا مشكلة خصوصا في اليرزة، على خلفية مرسوم إعطاء الأقدميات المحقة لضباط دورة العام 1994...

ذلك أن المرسوم المذكور بات نافذا، بالمفهوم الدستوري والقانوني والإداري. فهو اقترن بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والوزير المختص، وفقا للنصوص المرعية، كما بحسب كل السوابق والأعراف، منذ وجود الدستور اللبناني، معطوفا على الميثاق الوطني، وبالأخص منذ قيام جمهورية الطائف..

أما لجهة نشر المرسوم، فالأنظمة اللبنانية المرعية نفسها، تحدد بوضوح أن المراسيم الإسمية - أي تلك التي تتضمن أسماء أشخاص حقيقيين - لا تستوجب النشر حكما... وبناء على كل ما تقدم، تؤكد المعلومات أن مرسوم إعطاء الأقدميات المستحقة، بات نافذا...

وكما كل إجراء قانوني، في دولة تحترم الحق والقانون والعمل المؤسساتي فيها، تبقى سبل المراجعة في هذا الإجراء مفتوحة أمام القضاء المختص، والمتمثل في هذه الحالة بالقضاء الإداري، أي مجلس شورى الدولة، وذلك لمن يملك الصفة الضرورية للمراجعة، من متضرر أو معني...

وفي كل الأحوال، تجزم المعلومات بأن العلاقات بين أركان الدولة سليمة سوية، على قاعدة التضامن والتآلف والتآزر، لمواجهة استحقاقات الخارج وضمان المصالح العليا للبنان واللبنانيين...

مصالح عليا، لا تبدو منطبقة التوصيف بالكامل، على ما قام به اليوم نائب ووزير، من أجل شحنة كهرباء، أو حفنة أصوات... ماذا فعل معين المرعبي؟



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

استرخاء سياسي محلي بفعل أجواء الأعياد وسفر العشرات من المسؤولين في ظل استمرار التوافق على النأي بلبنان عن أزمات الخارج لا سيما منها ما يتعلق بالمنطقة.

وقد بحث مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية في الإجراءات المتخذة لضمان عدم هز الإستقرار خصوصا في فترة الأعياد. وواكب ذلك قائد الجيش بجولة في جرود عرسال ورأس بعلبك مؤكدا الجهوزية التامة للتصدي لأي محاولة خرق للوضع الأمني.

وفي السياسة، ترقب لخطوات ما بعد رأس السنة لا سيما في ما يعود الى إعداد مشروع موازنة العام الجديد. وتجدر الإشارة الى أن كلاما إعلاميا من هنا وهناك يتخوف على الوضع النقدي نتيجة ما سمي بإنعكاسات سياسية غير أن أوساط حاكم مصرف لبنان أكدت أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة وأن الوضع المالي ممسوك وأن التدخلات تتم حيث يجب ومتى يجب.

وفي الشأن الدبلوماسي توقعت مصادر مطلعة أن يتم تقديم أوراق اعتماد السفير السعودي في بيروت والسفير اللبناني في الرياض في مطلع السنة الجديدة.

وفي شأن آخر، أحبطت في المطار محاولة تهريب ثلاثين كيلوغراما من مادة الكوكايين وتم توقيف امرأة فنزويلية تبلغ من العمر ثمانين عاما.

وفي عكار أقدم الوزير معين المرعبي على كسر بوابة مؤسسة الكهرباء في حلبا لإفساح المجال أمام المواطنين للدخول بعد الشكوى من انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة. وكانت مؤسسة الكهرباء قد أعلنت عن تراجع قوة التغذية بالتيار في كل لبنان بسبب إضراب نقابة الموظفين التي قالت في بيان لها إنها مستمرة في عدم تصليح الأعطال في المجموعات الحرارية وشبكة التوزيع.

البداية من جولة قائد الجيش في جرود عرسال وتأكيده أن لا مجال للإخلال بالأمن بعد اليوم.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

عطلة الميلاد بدأت من اليوم وعدد لا بأس به من المسؤولين لم يعد على السمع او حتى على الاراضي اللبنانية، في المقابل على اللبنانيين ان يمضوا فترة الاعياد من دون اي اضافة في ساعات التغذية في الكهرباء. ورغم الشح الكهربائي لا تزال العلاقة مكهربة بين الرئاستين الاولى والثانية نتيجة تداعيات ما يعرف بدورة "عون" والاتصالات المكثفة التي تجري على هذا الصعيد لم تتوصل الى حل للمأزق المفتوح والمؤجل حله ربما الى ما بعد الاعياد.

على صعيد اخر مؤتمر باريس 4 قد يتحول مؤتمر بيروت واحد اذ كشفت وكالة الانباء المركزية ان الحكومة اللبنانية باشرت اتصالات دبلوماسية مع فرنسا بهدف عقد المؤتمر قبل الانتخابات اي في نيسان وبالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي الى لبنان بحيث يرأس مع نظيره اللبناني المؤتمر المنتظر.

اقليميا، انطلقت اليوم في عاصمة كازخستان جولة جديدة من مفاوضات "استانا" في وقت تستعد مدينة سوتشي الروسية لاستقبال مؤتمر الحوار الوطني السوري في نهاية شهر كانون الثاني المقبل.



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

السياسة دخلت زمن عيد الميلاد فاستراحت، باستثناء البحث عن حلول لازمة مرسوم الضباط العالقة، والتي لا زالت تنتظر ما سينتج عن تحركات الوسطاء بين بعبدا وعين التنة.

اما نتائج تعداد السكان والمساكن في المخيمات الفلسطينية وما اظهره من تراجع في اعداد الفلسطينيين اثار موجة من الاسئلة عن اسباب التراجع وعن انعكاساته، فيما الداخل الفلسطيني شهد استمرارا لتظاهرات الغضب التي ادت الى سقوط شهيدين واكثر من مئة واربعين جريحا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

سوريا، جولة ثامنة من مفاوضات أستانة انتهت الى اتفاق الدول الضامنة، روسيا تركيا وإيران، على عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في التاسع والعشرين من كانون الثاني المقبل.

والبيان الختامي يعلن عن قرار بإنشاء مجموعتي عمل بخصوص إطلاق سراح المعتقلين في سوريا، ونزع الألغام في المناطق التاريخية.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

في القانون ما هي عقوبة ان يقتحم مواطن مرفقا عاما بالقوة بواسطة التكسير والخلع وامكانية التسبب بخطر، قانون العقوبات مليء بالبنود، ولكن حين يكون هذا المواطن برتبة وزير فمن يحاسبه؟ انه معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين ونائب في تيار المقتحم لمحطة الكهرباء في حلبا بعدما كسر اقفالها بواسطة "مهدة" معرضا من كان معه لخطر التعرض ل66 volt.

اما عناصر قوى الامن الداخلي الموجودون داخل المحطة فلم يحركوا ساكنا ربما خشية ممن يحمي نفسه بحصانته النيابية وبموقعه الوزاري الذي سيعود اليه في الرابع من كانون الثاني في اول جلسة لمجلس الوزراء في السنة الجديدة لكن فضلا عن زملائه وعن رئيسه سعد الحريري سيكون من المستمعين اليه زميله وزير العدل سليم جريصاتي فهل سيطالب باعتماد النصوص الزاجرة بحقه؟

ما قام به الوزير المرعبي في محطة حلبا تحت اعين قوى الامن يستدعي تحركا عاجلا من وزير الداخلية، وزير الداخلية انشغل بالامس بزف خبر اللوحات الجديدة لارقام السيارات، لكن الزفة لم تكتمل اراد اسعاد الناس ان كلفة اللوحة لا تتجاوز ال15 الف ليرة، لكن الوزير لم يكن اول من يعلم بان الحقيقة تقول ان كلفة اللوحة هي خمسون الف ليرة وليس 15 الف ليرة فماذا يسمى هذا التباين في القانون؟ وبماذا سيبرر وزير الداخلية هذا التفاوت للرأي العام؟!

بشرى ثالثة، بعد اليوم لا داعي لتصنيف المتعهدين في الجمهورية اللبنانية لانه اصبح هناك متعهد الجمهورية واحدث التزام رسى عليه هو سوق الخضار في بيروت.

هذه الملفات الثلاثة يجب ان لا تنتظر اسبوعين ليعود مجلس الوزراء الى الانعقاد ليعالجها بل تستدعي تحركا من رئيس الحكومة الذي للمصادفة الملفات الثلاثة في عهدة مسؤولين تابعين لتياره السياسي سواء النائب والوزير معين المرعبي ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومتعهد الجمهورية.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

شهيدان وأكثر من مئة جريح قرابين اليوم على طريق القدس العربية، والعاصمة الابدية لفلسطين كل فلسطين.. على نبض الضفة والقطاع ترصد مؤشرات قدرة الصمود الفلسطيني الاسطوري، الذي فرض مئة وثمانية وعشرين لا عالمية لقرارات ترامب التهويدية.. وبالمرصاد مقاومة تتقن الحسابات، تراهن على الصبر المعهود لدى شعبها، وعلى اليقين بأن سقوط المؤامرة اقترب كثيرا من فصله النهائي..

جنون ترامب قاد العالم الى مشهد جديد، وسيقرأ في العلاقات الدولية الكثير.. والمطبلون له وفي مقدمتهم نتياهو، سيكونون أكبر الخاسرين، وما بعد لكمة الامم المتحدة بالامس ليس كما قبلها..

اوقع ترامب واشنطن في العزلة الدولية، ووجد حلفاء الامس ضده في التصويت على وضع القدس، ومن تبقى له من الموافقين دول تشبه الحدائق الخلفية لبلاده في بقع متفرقة، عملة معظمها الدولار، وسكانها مجتمعون اقل من نصف مليون، ويربطها الامن القومي الاميركي بالقواعد العسكرية المنتشرة في العالم.

في الداخل الصهيوني، ترددت صفعة الامم المتحدة في الاعلام المتخوف من استمرار الانتفاضة: واشنطن وتل ابيب لم تقرءا جيدا مزاجا عالميا ولد خلال حملة ترامب الانتخابية وينمو بسرعة على خط المواجهة السياسية القابلة للتمدد خارج الجدران الاممية.

من ينزل دونالد ترامب عن الشجرة؟ مغامراته وضعته على شجرة مرتفعة جدا، والسقوط عنها اصبح واردا اكثر من النزول.

في المنطقة، لبنان يراقب وينصر فلسطين، ويرتب ملفاته الداخلية بميزان التوافق المنسحب في البرمجة السياسية الى موعد الانتخابات. اما في الامن، فالاستقرار اولوية اكد عليها قائد الجيش العماد جوزيف عون من الحدود الشرقية معلنا جهوزية عالية للتصدي لأي محاولة للاخلال بالامن.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

اذا صحت الارقام المنشورة فان عشرين وزيرا نزحوا اراديا من لبنان الى الخارج في موسم عيدي الميلاد وراس السنة، وحده وزير النازحين معين المرعبي باق ويكسر وهو استعان على قضاء هذه الحاجة بمطرقة وركل وخلع ليعيد الكهرباء المقطوعة عن قرى عكارية وان باسلوب الاقتحام لمحطة الكهرباء في حلبا بعد كسر بوابتها.

اما في ازمة كهرباء الجنوب والضاحية فمتابعة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري للقضية من خلال اللجنة النيابية المؤلفة من النائبين هاني قبيسي وعلي عمار التي تتواصل مع وزارة الطاقة.

انكفأت الحركة السياسية الداخلية في الاسبوع الاخير من العام 2017 على ان تعود الى ساحة الحضور مع العام الجديد، سلسلة الملفات المطروحة وفي مقدمها الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل.

وبين نهاية العام وبداية عام حرص المسؤولون الكبار على بث اجواء تفاؤلية فهل تنسحب هذه الاجواء مثلا على ازمة مرسوم ترقية دورة ضباط عون فتجد طريقها الى الحل؟ حتى الان يبدو ان الازمة ترواح مكانها والرئيس نبيه بري الذي يؤكد ان لا علم له بما يشاع عن التوصل الى حل يجدد تمسكه بالموقف الذي اعلنه خلال لقاء الاربعاء النيابي ومفاده انه لن يضيف اي كلمة وان المعالجة بيد رئيس الجمهورية.

غياب السياسة بفعل الاعياد لا يغيب الامن، وفي هذا الاطار اعلن وزير المالية علي حسن خليل عن احباط جمارك المطار اكبر عملية تهريب كوكاين بواسطة مسافرة ثمانينية كانت آتية من فنزويلا الى بيروت عبر فرنسا.

اقليميا، عاشت فلسطين المحتلة اليوم جمعة غضب ثالثة رفضا لقرار الرئيس دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، غضب من نوع اخر لا يزال يقض مضاجع الولايات المتحدة واسرائيل نتيجة الصفعة القاسية التي تلقتاها من 128 دولة التي صوتت في الامم المتحدة متحدية كل التهديدات والبلطجة التي مارستها واشنطن على اعضاء المنظمة الدولية.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

عيشة لا معين فيها.. جدول لا ماء ولا كهرباء فيه فعلى توقيت نزوح ثلثي الوزراء إلى الخارج لقضاء عطلة الأعياد يرافقهم نصاب نيابي كامل فاق النصف "زائد واحد".. قرر وزير شؤون النازحين معين المرعبي أن يحدث الفرق بالقبضة الحديدية.. استل المطرقة وهدم سور التيار الكهربائي العظيم دخل محطةالكهرباء في حلبا بالقوة وفتح الشركة أمام المواطنين من أجل إعادة الكهرباء المقطوعة إلى قرى وبلدات عكار بسبب إضراب عمال مؤسسة كهرباء لبنان. ستبدو فعلة الوزير مرعبة على مستوى الاستقامة الوزارية لكنها في جانب منها أكثر رعبا لناحية انقطاع التيار عن المستشفيات والحالات المرضية الصعبة التي تتنفس أوكسيجينها كهربائيا.. وفي هذه الحالة فإن الدولة وشركة كهرباء لبنان ليستا وحدهما من يتحمل المسؤولية بل أولئك النقابيون الذين قرروا إضرابهم على حساب ناسهم وإذا كان المرعبي قد استخدم "المهدة" للاقتحام فإن هناك وزراء آخرين يمسكون بالفراعة لاقتطاع أرزاقهم من أشجار الدولة.. وإن جاءت النتائج مسرطنة للناس فهل توقفت السلطة عند ما أدلى به النائب وائل أبو فاعور مرارا؟ وهو سأل اليوم لماذا لم تجتمع اللجنة المشتركة للمبيدات والأدوية الزراعية بين وزارتي الصحة والزراعة لإلغاء القرار القاضي بإدخال ثمانية عشر دواء ومبيدا زراعيا تحتوي على مواد مسرطنة لكن سؤاله الأهم جاء ليكشف عن إحدى الشركات التي دفعت مبالغ طائلة لبعض المعنيين لإمرار القرار.. ولمح أبو فاعو إلى هذه الشركات المعنية بالذباب أو الدبان مع إضافة أو حذف التاء المربوطة وفي معلومات الجديد التحليلية البسيطة أنه إذا ما ربطنا التاء على الذباب نستخرج اسم شركة دبانة إخوان فمن قبض خمسمئة ألف دولار لإمرار القرار؟ وأي دور لوزير الزراعة غازي زعيتر والمدير العام للزراعة لويس رستم لحود؟ هي أسئلة لم يجب عنها الوزير المختص في ثلاثة أرباع ساعة المؤتمر الصحافي على الهواء.. ولم يخبر المواطنين بكيفية تفريقهم بين الأدوية الزراعية المضرة وتلك غير المضرة.. ولعل الكلمة الواحدة التي رد بها أبو فاعور على زعيتر كانت كافية: ألغ قرارك يا معالي الوزير ونحن إلى جانبك لكن القرار استمرت مفاعيله.. وما زال اللبنانيون يأكلون خضارهم وفاكهتهم بروح السرطنة وقد علمت الجديد أن الاردن والإمارات أعادا لنا التفاح اللبناني وأنواعا أخرى من الخضار والفواكهة مع الشكر نتيجة ترسبات الأدوية والمبيدات.. وبات علينا كلبنانيين أن نصرف هذا المنتوج في أمعائنا فأي قضاء سيتحرك.. ولماذا لا يجري استدعاء وائل أبو فاعور للشهادة وإذا كان قد أتى بأنباء غير مطابقة للمواصفات فليتم رفع الحصانة عنه ويحول الى المحاكمة بتهمة إزعاج صفقة المبيدات لكن بعضا من قضائنا "مرشوش" بمواد منومة واقعة تحت تأثير التاء المربوطة.