كيف علّق المشنوق على خبر توقيف الأمير السعودي؟

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ما يلي :

" تناقلت بعض الوسائل الإعلامية خبرا عن توقيف أمير سعودي بتهمة حيازة مخدرات في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي.

يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات التأكيد على أن الخبر عارٍ عن الصحة، وبعد تفتيش حقائب الأمير المذكور وتفتيشه، تبين أنه لا يحمل اي ممنوعات.

يتمنى المكتب الإعلامي على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار، خصوصا تلك الحساسة مثل هذا الخبر، وسؤال شعبة الإعلام والعلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي قبل نشر أخبار متعلقة بها".