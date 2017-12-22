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أليتيا (aleteia.org/ar) -

يحكى أن ذات يوم تزوجت فتاة وكان زوجها لا يمتلك منزل مستقل، فذهبت للعيش مع زوجها وحماتها، وبعد مرور فترة قصيرة من زواجها اكتشفت انها لا تستطيع التعامل مع حماتها، حيث أنها كانت سريعة الغضب ودائماً ما تنتقدها وتعاملها بشكل سيء ولم تتوقف يوماً عن الصراخ والجدال معها، وكان الزوج ايضاً يعاني اشد المعاناه من هذه الحياة ومن الاحزان والمشقة التي يلاقيها، حتى فاض بالزوجة واصبحت لا تتحمل اكثر، قررت أن تفعل أمراً ما .

ذهبت الزوجة الي صيدلي صديق لعائلتها وشرحت له الوضع الذي تعيش فيه بشكل مفصل وطلب منه ان يحضر لها بعض العقاقير السامة حتى تعطيها الى حماتها وتتخلص منها الى الأبد، فكر الصيدلي قليلاً ثم ذهب الي غرفته المخصصة لتحضير العقاقير، وبعد دقائق خرج ومعه زجاجة صغيرة مزودة بقطارة، وقال للزوجة : ليس من الحكمة ان تستخدمي سماً سريع المفعول، حتى لا تثار حولك الشكوك، ولذلك سوف أعطيك هذا العقار، فهو يعمل ببطئ وبشكل تدريجي، وعليك ان تجهزي لها كل يومين طعاماً من اللحم والدجاج وتضعي بضعة نقاط من هذا السم بالقطارة، ولكن في هذه الاثناء حاولي ان تعامليها بتودد ولطف ولا تتشاجري معها ابداً مهما كانت الظروف، عامليها كأنها امك حتى إذا انقضت ايامها وماتت لم يشك فيك احد .

ذهبت الزوجة سعيدة جداً بهذا الحل وبدأت بالحل في تنفيذ الخطة كما اخبرها الصيدلي بالحرف، مضت الشهور والايام وهي تحرص على تنفيذ خطتها بكل دقة حتى لا تثير الشبهات حولها، تحكمت في طباعها واطاعت حماتها في كل الامور وعاملتها كما لو كانت امها، وبعد مرور ستة اشهر تغير جو الاسرة تماماً، نشأ جو من الحب والالفة والمودة بين الزوجة وحماتها التي تغيرت هي الاخرى وصارت مثل الأم الحنون الى زوجة ابنها، اصبح الزوج سعيداً بما طرأ على حياة هذه الاسرة، وبعد مرور هذه المدة ذهبت الزوجة الى الصيدلي وهي تبكي وتطلب منه ان يساعدها لمنع السم من قتل حماتها، لأنها صارت تحبها حقاً من داخلها ولا تريدها ان تموت .

ابتسم الصيدلي وهز رأسه قائلاً : يا بنتي، انا لم اعطك سماً قط، لقد كان المحلول الموجود بالزجاجة مجرد ماء، اما السم الذي اوشك علي ان يقتلك ويدمر حياتك كان قابعاً في عقلك، والآن تأكدت والحمد لله أنك برئت منه .

الحكمة من القصة : عامل الناس بمثل ما تحب ان يعاملوك به …وادفع بالتي هي أحسن..وسايس الناس بالمعروف.. ولا تتسرع بالاحكام !