أين يولد المسيح؟

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بقلم جورج عبيد -

ترتسم في حدث الميلاد عناصر الصلب والموت والقيامة. كان يسوع المسيح معدًّا من أبيه السماويّ ليكون ذبيحة ناطقة، وهو في الأصل ذبيحة قبل كون العالم. معظم الأحداث المرافقة تدريجيًّا للميلاد مشيرة إلى صورة يسوع معلّقًا على الخشبة، فهو منذ كان جنينًا في بطن أمّه مريم حتى ولادته كان غريبًا، حتى وإن ثبت أنه من نسل داوود كما هو باد في نسبته البشريّة، وحين يكون من نسل داوود فهو بدوره من نسل إبراهيم، وإبراهيم أب الآباء وهو في الوقت عينه أب الأديان الموحّدة (بكسر الحاء) لله، والموحَّدة (بفتح الحاء) به. فالله واحد ولا يتمزّق وإن جاءت التعابير اللاهوتيّة والفقهيّة على خلاف جوهريّ وكبير، غير أن الله واحد هنا وثمّة.



يصوّر بولس الرسول في رسالته إلى اهل فيليبي، هذا الغريب المشلوح في الشقاء البشريّ، فيقول عنه، "الذي إذ كان في صورة الله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله، لكنّه أخلى نفسه آخذًا صورة عبد، صائرًا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع نفسه حتى الموت موت الصليب" (فيليبي2: 6-8). هذا المشهد بحدّ ذاته لم يكن محصورًا فوق تلّة الجلجلة في أورشليم القدس، بل ظهر في الطريق إلى بيت لحم وفي بيت لحم نفسها. ذلك أن الإله العظيم الذي هو في صورة الله، بل ضياؤه ووجهه، الذي كان جوهر أقنومه، بل ختم جوهره، وجالس على العرش الإلهيّ، فيما هو كلمة الله المطلق وبه كان كل شيء، ليس له مكان يسند عليه رأسه ليبيت، ومريم البتول ويوسف الصديق، لم يجدا بدورهما مضافة لتضع فيه طفلها ووليدها، فكان مذود البهائم عرشًا سماويًّا فراشًا امتلأ من الأزل لطفل يولد من البتول ولكنه في جوهره وجه الله وحجابه.

كمال الزمان وبداءته بالنسبة للمسيحيين، ظهر في المسيح يسوع وبغيره لم يكن ثمّة ظهور. قبل حلول الكمال، لم يكن المسيح محجوبًا عن الكون وحركته، والتاريخ وتمدّده. فقد كان الكلمة المتفاعل في كلّ التمتمات القديمة قبل تجسده ومجيئه، لا يعني التفاعل أننا أمام حلوليّة، بل أمام تجسّد كامل يتوطّد في كل ما ظهر من حديث عن مجيئه على لسان الأنبياء، ومن ثم عن موته وقيامته. يتحضّر المسيح ويحضر بتمخضات كبرى، وبتجليات عديدة ليبرز طاعته وإسلامه لأبيه في الترك الذي شاءه لنفسه في قلب الدرك. لقد رأى السيد بانّ الطريقة المثلى أن يولد شريدًا ويعيش شريدًا مهجّرًا ويموت كعبد. بدأ الترك في المذود، شعّ المسيح طفلاً في المذود نورا كاملاً، وعلى الرغم من ذلك فهو طفل متروك بين الحيوانات حتى ظهر نجم وأرشد المجوس وملوك المشرق والرعاة إلى مكان الولادة، وفي لحظة الميلاد أنشدت الملائكة: "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرّة".



هذا الحدث بحدّ ذاته أقلق هيرودس ومن حوله، خشي من زوال حكمه مع ولادة الملك-الإله. لقد ظنّ هذا بأنّ ملوكيته أبديّة غير منتزعة ولا متزعزعة. قرّر أن يبحث عنه بتدقيق حتى يقتله، ولمّا لم يعثر عليه، وقد أخفى الملوك والمجوس عنه المكان الذي ولد فيه المسيح، قرّر ان يقتل صبية بيت لحم، كانت أعتى مجزرة وحشية قام بها هيرودس بحقّ الأطفال والطفولة بغية قتل المسيح. همّ الحكام بسط سيادتهم ولا يرون أنفسهم سوى آلهة تحكم، خشي هيرودس من أن تتقوّض ملوكيته، حضر الملاك إلى يوسف في الحلم قائلاً خذ الصبيّ واهرب به إلى مصر، كان الموت متربّصًا به ومع ذلك لم يكن مشروع الله أن يقتل ابنه، مشروعه أن ينمو في النعمة والقامة ويعلم ويشفي المرضى من أسقامهم ويمنح للعميان البصر وينهض المخلّعين ليسيروا ويقيم الموتى إلى أن يموت هو. وبعد وفاة هيرودس عاد الصبي مع والديه. ليست القصة بحدث الميلاد ولا بفلسفته، القصة بان حمل الله ظهر طفلاً ليذبح. المقارنة لا تشي بإبداع فكريّ محض بل هو استنتاج حيّ متحرك، كان المذود محوره في البدء. كلّ شيء فيه يوحي بالترك بالإخلاء حتى الموت، الظلمة، الأقمطة، الحيوانات واللبان، والمرّ. وكاتب الأيقونة أحسّ بعمق هذا اللاهوت فترجمه بأن جعل المغارة شبيهة للقبر، فكلّ شيء معدّ ليموت المسيح ومن ثم يقوم في اليوم الثالث، وهذا معنى قول أشعياء النبيّ، "معنا هو الله فاعلموا أيها الأمم وانهزموا لأنّ الله معنا"، سيادة الله انفجرت بالوليد، المملكة الأبدية تجدّدت أزليتها، واكتملت بل تحقّقت في القيامة.



على هذا نحن لا نعيّد للميلاد بمعزل عن الرموز والمعاني. بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيليبي تكلّم على أن المسيح أخلى ذاته صائرًا في صورة عبد، وفي رسالته إلى أهل غلاطية قال: "ولما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودًا من امرأة مولودًا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبنّي". هدف الميلاد الفداء، وليس من هذف آخر سواه، والفداء تمّ بالصليب ولم يتمّ سوى به. سرّ الميلاد ليس بحدثه بل بهدفه. الهدف أن يموت الإله ليحيا الإنسان، فالإله صار جسدًا ليصير الإنسان إلهًا، تنازل هو ليرفعنا ويعيدنا إلى البهاء المطلق. رمى نفسه في الظلمات لكي نتوشّح بالضياء ويصير لباسنا. الملكوتية كلّها ظهرت في الوجه الإلهيّ لنصير جزءًا منها غير منفصلين عنها. كل قصة المسيح مع شعبه أنّه احبّ حتى الموت ولا يزال حتى تلك اللحظات يكرمنا بحبّه وغير منفصل عنا في الآمال والآلام، في المرض والعافية، في التعب والشقاء، في الحروب والسلام، في الأفراح والأحزان، في الاضطرابات الشخصيّة والأمميّة والكونيّة، إنه يصير إلينا ليلامسنا بطهره وحنانه، ويثرينا بحبّه وبهائه، ويكرمنا بعطفه وسلامه، يلامس أوجاعنا هو الذي غدا رجل أوجاع لا منظر له يشتهى ولا بهاء حتى لا نتوجّع بعد. لم يولد المسيح فقط من بطن مريم بل هو وليد هذه النوازع والخطايا البشريّة ليصهرها ويجعلها جزءًا منه، فيفجرها بعد حين على الخشبة.



والميلاد الذي حدث منذ ألفين وسبع عشرة سنة، يحدث الآن وفي كل آن. ميزة الكنيسة الأرثوذكسيّة بعبقريتها أنها جعلت الأحداث الخلاصيّة لصيقة اللحظة المعيشة. اليوم البتول تأتي إلى المغارة أو تلد الفائق الجوهر... اليوم يولد من اليتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضته، اليوم علّق على خشبة.... كل هذه الأحداث غير محصورة في ذلك الزمان بل تحدث الآن، لأنّ القداس الإلهيّ في الأصل، اجتماع مع المسيح وذوق للملكوت من خلال الخبز والخمر، المسيح يحضر الآن في القداس، مسرى الخلاص يصير الآن.



يدلّ كل ذلك إلى أن المسيحيين المحتفلين بالعيد الأكرم يعيشون العيد بإحساس كبير أن الحدث الآن يحدث. المسيح دائم التجسد من النفوس الطاهرة ويقول القديس مكسيموس المعترف كلّ نفس طاهرة عذراء يولد منها المسيح. يزيّن لكثيرين منّا بأن الاحتفال بهذا العيد وسواه من الأعياد غالبًا ما يكون سطحيًّا. تهتم الناس بما تأكل وتشرب وتلبس، وبخاصّة ليلة الميلاد وليس من اهتمام بزيارة المسيح نفسه في المريض والمرذول....ثمّة كبرياء منتفخ عند كثيرين يطغى على الاحتفال بالعيد، وفي رأس السنة ينسى الناس أن الرب هو إكليل السنة وإكليل العمر كلّه.

إقبالنا على العيد بجوهره يتم في الكنيسة في الصلاة في عيشنا الكلمة. ثمّة سؤال هنا يطرح بعمق كبير، هل نعيّد لميلاد المسيح أو أننا نحتفل بكبريائنا وانتفاخنا؟ ليلة العيد وصبيحته ينتظرنا السيد في الكنيسة لنشهد لفرح ميلاده الآن الآن وليس غدًا، "اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها في قبضته"، ليست المسيحية منفصلة عن المسيح المتجسّد والظافر على الموت. هي جاءت منه لتعبّر عنه، وتجعله ضابطًا الكون، والمسيحيون يجيئون منه ليعودوا في النهاية إليه. يفترض أن يكون التعبير عن العيد باكتظاظنا في الكنائس كما نكتظّ في الجمعة العظيمة. يتبيّن من أنّ آلام المسيح تعني الناس أكثر من الميلاد والفصح. ميلاد المسيح لفرحنا والاجتماع في الفرح إيذان بأننا بنتا مواطني الملكوت.



وفي العيد ليس لنا سوى أن نتذكّر القدس قدسنا، الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. هذا القرار الجائر أعادنا إلى المسيح لأنه عاد ليصلب في زمن الميلاد. هيرودس بيلاطس قيافا يهوذا كلّهم متجمعون ومندمجون في هذا الحدث ليفصلوا ما بينها وبين هويتها الأصيلة والأصلية. في الميلاد سنحج إلى القدس وبيت لحم والناصرة، سنحج لنخشع للحب المضيء الساطع من طهر يسوع وأمه مريم، في القدس وبيت لحم بلا هيرودس وبيلاطس وقيافا ويهوذا... هناك سننقلب على تلك الطغمة القاتلة والخائنة ونولد في ميلاد المسيح، ونتجه من الميلاد إلى القيامة. لنكتب مع المسيح نصرًا انقلب به على العهد القديم وبه كتب للبشر عهدًا نورانيًّا جديدًا.

أين يولد المسيح؟ فينا يولد، في كل مرذول وفقير ومتعب ومتألم، من مذبح الميلاد إلى الصليب، يولد المسيح، وفي ملكوت أبيه نولد نحن. ميلاده على الأرض سبيل لميلادنا نحن في الملكوت.